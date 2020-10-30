Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 30/10/2020

Jantsa (JANTS, Pozitif): Jantsa'nın 2020 yılı 3. çeyrek net dönem karı 52,2mn TL ile 3Ç2019'un %138,4 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in satış gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,4 oranında artmış ve 170mn TL'ye yükselmiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %20,8 oranında artmıştır. Buna bağlı olarak brüt kar %27,4 artışla 42,8mn TL olurken, brüt kar marjı 1 puan artışla %25,2 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise 3Ç2019'a göre %22,7 artmış ve 15,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden kambiyo karları kaynaklı 14mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece 3Ç2020'deki faaliyet karı %134 artışla 41,3mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet kar marjı da 11,6 puan artışla %24,3 olmuştur. Diğer taraftan, Şirket' in geri alınan paylarının satışının ana etken olduğu 15,5mn TL'lik net yatırım faaliyetlerden gelir kaydedilmiştir. 0,9mn TL'lik net finansman geliri ile 57,7mn TL'lik vergi öncesi kara ulaşılmıştır. 5,5mn TL'lik vergi gideri sonrasında 3. çeyrek net dönem karı 52,2mn TL'yi göstermiştir. Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Eylül dönemi net dönem karı geçen yılın aynı dönemin göre %65 artarak 108,7mn TL'ye yükselmiştir.

Ziraat Yatırım