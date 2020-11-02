Küresel piyasalar yoğun haber ve veri gündemine odaklandı

Küresel piyasalarda bu hafta, yarın ABD'de gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin yanı sıra ABD ve İngiltere merkez bankalarının perşembe günkü toplantıları ve yoğun veri gündemi takip edilecek.

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ABD'de yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi piyasaların odağında yer alırken, perşembe günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları ile cuma günkü ABD'nin ekim ayı istihdam raporu ve bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve Avrupa başta olmak üzere tekrar gündeme gelen sıkı tedbirler geçen hafta piyasaların üzerinde baskıya neden olmuştu.

Geçen hafta açıklanan ABD ve Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme verileri beklentileri aşarak salgın dönemi sonrası toparlanmanın beklentilerden güçlü olduğuna işaret etse de salgında ikinci dalga endişeleri yatırımcıların risk iştahını önemli ölçüde negatif etkiledi.

ABD'de, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler ve yarın gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulması ile cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 1,21 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,45 değer kaybetti. Endekslerin ortalama haftalık düşüşü ise yüzde 6'ya yakın oldu.

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 1 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde bulunuyor. Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü korusa da özellikle seçim sonucu üzerinde belirleyici olması beklenen 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.

Avrupa tarafında, bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere sıkı Kovid-19 tedbirlerinin tekrar gündeme gelmesi pay piyasaları üzerinde baskıya neden oluyor. İngiltere'de salgın nedeniyle ikinci kez ülke çapında karantina ilan edilirken, Fransa, Avusturya ve Almanya başta olmak üzere birçok ülkede de bu hafta tedbirlerin artması bekleniyor.

Cuma günü açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde büyümenin 3. çeyrekte yüzde 12,7 ile beklentileri aşmasına karşın borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,54 yükseliş kaydetti.

Haftalık bazda ise Avrupa'da başlıca borsa endeksleri, yüzde 5 ila 8 arasında değer kayıpları ile ekim ayını tamamladı.

Bugün Çin'de açıklanan imalat sanayi PMI verisi, ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Çin'de imalat sanayi PMI, yükselişini üst üste 6. aya taşıyarak 53,6'ya çıkarken, Japonya'da imalat sanayi PMI da tahminleri aşarak 48,7 oldu.

Veriler sonrası, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izledi.

Yurt içinde, geçen hafta yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve azalan küresel risk iştahı ile negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 6,57 değer kaybetti. Cuma günü 1,30 değer kaybederek günü 1.112,37 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece ekim ayını da bir önceki ay kapanışına göre yüzde 2,87 azalışla tamamladı. Geçen hafta 8,3466'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,3650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta perşembe günkü Fed ve BoE toplantılarından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini, ancak ekonominin önündeki zorluklar ve parasal genişlemeye ilişkin sözle yönlendirmenin güçlenebileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı ile açıklanan 3. çeyrek finansal sonuçların, hisse bazlı işlemlerin artmasına neden olduğunu vurgulayan analistler, veri gündeminde ise bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, yarın yurt içinde enflasyon ve cuma günü ABD'nin istihdam raporunun öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu belirterek, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,01 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat endeksi