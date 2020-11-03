IMF G20 ülkelerini uyardı: Finansal destekler ara vermeden sürmeli

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, desteklerin zamansız bir şekilde sonlandırılması durumunda geçim sıkıntısının derinleşebileceği ve iflasların daha da genişleyerek artabileceğine dikkat çekildi ve bunun da krizden toparlanma sürecini baltalayabileceği vurgulandı ve eklendi:

"Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümeye giden yol uzun ve zor olacak. Şimdi daha iyi bir gelecek inşa etmek için akıllıca harcama ve birlikte çalışma zamanı."

IMF'nin daha önce açıkladığı öngörülerine göre, küresel ekonomi bu yıl yüzde 4.4 küçülecek ve pandemi öncesi dönem düzeylerine 2022 öncesinde dönülemeyecek.

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