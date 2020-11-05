Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/11/2020

Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,2 oranında artarak 290,6mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 186mn TL'nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 203mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 oranında artarak 3.037,9mn TL'ye yükselirken, maliyetler ise %0,7 oranında gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,1 oranında artarak 509,4mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %33 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'daki 11,3mn TL'lik gidere karşın 3Ç2020'de 87,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %64,6'lık artışla 476,4mn TL'ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 8,3mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 76,8mn TL'den 116,7mn TL'ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi kar 368mn TL olurken, 57mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 290,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.



Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 424,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 709,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Ziraat Yatırım