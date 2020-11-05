Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 05/11/2020

5 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Coca Cola İçecek (CCOLA, Pozitif): Şirket'in 3Ç2020 ana ortaklık net dönem karı 857,1mn TL ile 630mn TL olan ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket'in 3Ç2019'da 556,5mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,2 oranında artan Şirket'in brüt karı ise %42 oranında artarak 1.918mn TL'ye yükselmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 25,9mn TL gider kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %73,7 oranında artarak 1.184mn TL'ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 7,6mn TL gelir kaydedilirken, finansman giderleri de 16,2mn TL'yi göstermiştir. 237,6mn TL'lik vergi gideri sonrası net dönem karı 937,3mn TL olurken, azınlık payı düşüldükten sonra ana ortaklık net dönem karı 857,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 1.396mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde ana ortaklık net dönem karı 965,2mn TL idi.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %23,2 oranında artarak 290,6mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 186mn TL'nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 203mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizden düşük gelmesi etkili olmuştur. Şirketin satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4 oranında artarak 3.037,9mn TL'ye yükselirken, maliyetler ise %0,7 oranında gerilemiş ve buna bağlı olarak brüt kar %30,1 oranında artarak 509,4mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler ise aynı dönemde %33 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'daki 11,3mn TL'lik gidere karşın 3Ç2020'de 87,8mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı %64,6'lık artışla 476,4mn TL'ye ulaşmıştır. Yatırım faaliyetlerinden 8,3mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında net finansman giderleri 76,8mn TL'den 116,7mn TL'ye yükselmiştir. Böylece vergi öncesi kar 368mn TL olurken, 57mn TL'lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 290,6mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı 424,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde şirket 709,3mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
Ziraat Yatırım
Sabancı Holding (SAHOL, Pozitif): Sabancı Holding'in 2020 yılı üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %69,1 oranında artarak 1.611,5mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 1.093mn TL'nin hem de piyasa beklentisi olan 1.182mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Beklentilerden yüksek gelen kar rakamında, Akbank, Enerjisa Enerji, Çimento Grubu karlarının güçlü gelmesi ile Teknosa'nın bu çeyrekte kar açıklaması önemli etkenler olmuştur. Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding'in Ocak- Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı %32,5 oranında artışla 3.840,9mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): THY 2020 yılının 3. çeyreğinde 946mn TL (132mn USD) net dönem zararı kaydetmiştir. Bizim zarar beklentimiz 1.670mn TL, piyasanın zarar beklentisi ise 1.268mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden yüksek gerçekleşen brüt kar marjı ile vergi gideri beklentimize karşın vergi geliri kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket 3Ç2019'da 3.707mn TL net dönem karı kaydetmişti. Satış gelirleri 3.çeyrekte %51,3 oranında azalarak 11 milyar TL'ye gerileyen şirket 933mn TL brüt kar kaydetmiştir. Aynı dönemde operasyonel giderler %46,2 oranında gerileyerek 1.345mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 3Ç2020'de 952mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece Şirket'in faaliyet karı 540mn TL olmuştur. 3. çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 220mn TL net gelir kaydedilirken, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 37mn TL zarar oluşmuştur. Finansman tarafında net 2.466mn TL gider kaydedilmiştir. Tüm bunlara bağlı olarak vergi öncesi zarar 1.743mn TL olurken, 797mn TL'lik vergi geliri sonrası 946mn TL net dönem zararı açıklanmıştır.
Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte şirketin Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem zararı 5.203mn TL (786mn USD) olmuştur. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2.587mn TL kar açıklamıştı.
Ziraat Yatırım
Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Türk Telekom'un 3. çeyrek net dönem karı 432,3mn TL olarak açıklanmıştır. Piyasa beklentisi 372mn TL, bizim beklentimiz ise 365mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden düşük gerçekleşen finansman giderleri etkili olmuştur. Şirket 3Ç2019'da 1.117mn TL net dönem karı kaydetmişti. Türk Telekom'un 3Ç2020 satış gelirleri %18,6 artışla 7.366mn TL'ye yükselirken, brüt kar %14 artarak 3.443mn TL olmuştur. Brüt kar marjı ise 1,9 puan azalışla %46,7'yi göstermiştir. Türk Telekom toplam abone sayısı, 3Ç2020'de 49,5 milyona ulaşmıştır. Operasyonel giderler %9,9 artmış ve 1.350mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer faaliyetlerden 3. çeyrekte 180mn TL gider yazılmıştır. 3Ç2019'da diğer faaliyetlerden 23mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %5,4 artarak 1.912mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet kar marjı ise 3,3 puan azalışla %26'ya gerilemiştir. Türk Telekom'un FAVÖK'ü 3Ç2019'daki 3.005mn TL'den 3Ç2020'de 3.477mn TL'ye yükselirken, FAVÖK marjı 1,2 puan azalışla %47,2'yi göstermiştir. Yatırım faaliyetlerinden gelirler 80,8mn TL olurken, TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü zararları 71,3mn TL'yi göstermiştir. Türk Telekom'un finansman öncesi faaliyet karı 1.922mn TL ile 3Ç2019'un %5,9 üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında 1.367mn TL'lik net gider kaydedilmiştir. Şirket 3Ç2019'da 467mn TL'lik finansman gideri kaydetmişti. 2Ç2020 itibarıyla 376mn USD olan net açık yabancı para pozisyonu, 3Ç2020 itibarıyla 211mn USD'ye gerilemiştir. Şirketin vergi öncesi karı, yüksek finansman gideri sonrasında 555,1mn TL olurken, 122,8mn TL'lik vergi giderine bağlı olarak net dönem karı 432,3mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki vergi öncesi kar 1.347mn TL, net dönem karı ise 1.117mn TL idi.
3.çeyrek karıyla birlikte 2020 yılı Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 2.073mn TL'yi göstermiştir. 2019'un ilk 9 ayındaki net dönem karı 1.862mn TL idi.
Şirket 2020 yılı öngörülerini revize etmiştir. Şirketin gelir artışı öngörüsü yaklaşık %16 (önceki %13) olup FAVÖK beklentisi yaklaşık 13 milyar TL'dir. Önceki FAVÖK beklentisi 12,4-12,6 milyar TL aralığında idi. Yatırım harcamaları beklentisi ise fiber yatırımlarda artışın devam etmesi ve elverişsiz kur hareketlerinin etkisiyle 6,4 milyar TL'den 6,6 milyar TL'ye yükseltilmiştir.
Ziraat Yatırım
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası 3Ç2020'de 1.580mn TL solo net dönem karı açıklamıştır. Banka bir önceki çeyrekte 2.638mn TL, bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde ise 1.029mn TL net dönem karı kaydetmişti. Üçüncü çeyrek karı sonrasında 2020 yılının Ocak - Eylül dönemi net dönem karı ise geçen yılın aynı dönemin göre karı %58,4 oranında artarak 6.089mn TL olarak gerçekleşmiştir. Çeyreksel bazda; Ziraat Bankası'nın net faiz gelirleri %2,5 oranında artarak 9.886mn TL'ye yükselirken, net ücret ve komisyon gelirleri %179,3 oranında artmış ve 964,1mn TL olmuştur. Öte taraftan, bir önceki çeyrekte elde edilen 1.040mn TL temettü geliri bu çeyrekte 72,6mn TL'ye gerilemiştir. Temettü gelirindeki düşüşün yanı sıra ticari zararın çeyreksel bazda 3.628mn TL artarak 4.255mn TL'ye çıkması da karın bir önceki çeyreğe göre düşmesinde önemli bir faktör olmuştur. Karşılıklar tarafında ise toplam karşılık giderleri %48,3 oranında düşerek 3Ç2020'de 2.232mn TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler ise personel giderlerdeki düşüşün etkisiyle %12,2 oranında düşmüş ve üçüncü çeyrekte 3.009mn TL olarak gerçekleşmiştir. Ziraat Bankası'nın 3Ç2020'deki takipteki krediler oranı %2,1, kredi mevduat oranı %93,6 olarak gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı %18,19'dur.
Ziraat Yatırım
Migros (MGROS, Nötr): Şirketin 7 adet Migros ve 4 adet Migros Jet formatında toplam 11 satış mağazası Ekim ayı içerisinde hizmete açılmıştır. 31 Ekim 2020 itibariyle Şirketimizin mağaza sayısı, yurtiçinde 2.267 ve yurtdışında ise iştirakleri vasıtasıyla 36 olmak üzere toplam 2.303'tür.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 17, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 6,63 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,58 liradan 6,75 liraya, İzmir'de 6,65 liradan 6,82 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 6,07 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,23 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,02 liradan 6,18 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 6,26 liraya yükselecek. Kaynak: Anadolu Ajansı
Alkim Alkali Kimya (ALKIM, Pozitif): Şirket'in üçüncü çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,8 oranında artarak 58,5mn TL'ye yükselmiştir. Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında artan şirketin brüt karı ise %18,3 oranında artarak 64,1mn TL'ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %4,4 oranında azalırken, diğer faaliyetlerden 3Ç2019'da kaydedilen 79bin TL'lik gidere karşın 3Ç2020'de kurların da olumlu katkısıyla 22mn TL gelir kaydedilmiş ve böylece faaliyet karı %79 oranında artarak 73,7mn TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca finansman tarafında 6,9mn TL gelir kaydedilmiştir. 16,5mn TL'lik vergi gideri sonrası şirketin 3.çeyrek ana ortaklık net dönem karı 58,5mn TL olmuştur. Üçüncü çeyrekteki kar rakamıyla birlikte Şirket'in Ocak-Eylül dönemi ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,6 oranında artarak 136,1mn TL'ye ulaşmıştır.
Ziraat Yatırım