Haberler Haberler Haberleri Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

Uzman isim kritik sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

'daki yerli yatırımcı sayısı, yılbaşından bu yana yüzde 57 artarak 677 bin 506 yükseldi. İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı üst üste 15 ay artarken, bu performansla Borsa İstanbul tarihindeki en uzun soluklu yükseliş gerçekleştirildi. Borsaya ilgi artarken Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk, A Para'da Borsa İstanbul'un seyri hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yükseltürk, Borsa İstanbul'un emsal ülkelerin borsalarına göre çok ucuz kaldığını ve sanayi tarafında bir hikâyenin olduğunu ifade ederek, "Borsa İstanbul'da ihracatçı sanayi sektörleri açısından yıl sonu rallisi yaşanabilir" söyleminde bulundu.

A PARA İNTERNET
Giriş Tarihi: 5.11.2020 16:04 Son Güncelleme: 5.11.2020 16:14 ABONE OL
Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

"Sene sonu rallisi beklentisi için de geçerli olabilir mi" sorusunu A Para'da yayına katılan Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk yanıtladı.

Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

"BORSA İSTANBUL EMSALLERİNE GÖRE UCUZ KALDI"

Türkiye'nin çok önemli şirketleri olduğunu ve yurt dışında döviz cinsinden işler yapan buna bağlı olarak döviz geliri olan şirketleri olduğunu belirten Yükseltürk, "Bizim borsamız dolar cinsinden baktığımız zaman hakikaten çok ucuz kaldı diğer emsal şirketlere ve emsal ülkelerin borsalarına kıyasla" dedi.

Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

"KÜRESEL TARAFDA BANKACILIK ÜZERİNDE BASKI VAR"

'da özellikle sanayi tarafında bir hikâye olduğunun altını çizen Yükseltürk, "Fakat bankacılık endeksi tarafında görünüm sanayiye göre olumsuz. Tüm küresel tarafta da bankacılık sektörü üzerinde baskılar artıyor. Çünkü deflatif baskıların arttığı bir ortamda bankacılık sektörleri ister istemez olumsuz bir görüntü gösteriyor" dedi.

Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

"İHRACATÇI SANAYİ SEKTÖRÜ YIL SONU RALLİSİ YAPABİLİR"

Yükseltürk, "Ben bankacılık sektörü dışında küresel piyasalara paralel özellikle sanayi ve ihracatçı sanayi sektörleri açısından yıl sonuna doğru bir ralli yaşanabileceğini düşünüyorum" dedi.

Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

İşte Yüksektürk'ün A Para'daki o açıklamaları:

Ferhat Yükseltürk: Borsa İstanbul'da ihracatçı sanayi sektörleri açısından yıl sonu rallisi yaşanabilir

Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

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Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!
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