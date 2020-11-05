Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

"BORSA İSTANBUL EMSALLERİNE GÖRE UCUZ KALDI"

Türkiye'nin çok önemli şirketleri olduğunu ve yurt dışında döviz cinsinden işler yapan buna bağlı olarak döviz geliri olan şirketleri olduğunu belirten Yükseltürk, "Bizim borsamız dolar cinsinden baktığımız zaman hakikaten çok ucuz kaldı diğer emsal şirketlere ve emsal ülkelerin borsalarına kıyasla" dedi.