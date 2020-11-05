Uzman isim kritik Borsa İstanbul sorusunu yanıtladı: O hisseler yıl sonu rallisi yapabilir!

"Sene sonu rallisi beklentisi Borsa İstanbul için de geçerli olabilir mi" sorusunu A Para'da yayına katılan Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk yanıtladı.
"BORSA İSTANBUL EMSALLERİNE GÖRE UCUZ KALDI"
Türkiye'nin çok önemli şirketleri olduğunu ve yurt dışında döviz cinsinden işler yapan buna bağlı olarak döviz geliri olan şirketleri olduğunu belirten Yükseltürk, "Bizim borsamız dolar cinsinden baktığımız zaman hakikaten çok ucuz kaldı diğer emsal şirketlere ve emsal ülkelerin borsalarına kıyasla" dedi.
"KÜRESEL TARAFDA BANKACILIK ÜZERİNDE BASKI VAR"
Borsa İstanbul'da özellikle sanayi tarafında bir hikâye olduğunun altını çizen Yükseltürk, "Fakat bankacılık endeksi tarafında görünüm sanayiye göre olumsuz. Tüm küresel tarafta da bankacılık sektörü üzerinde baskılar artıyor. Çünkü deflatif baskıların arttığı bir ortamda bankacılık sektörleri ister istemez olumsuz bir görüntü gösteriyor" dedi.
"İHRACATÇI SANAYİ SEKTÖRÜ YIL SONU RALLİSİ YAPABİLİR"
Yükseltürk, "Ben bankacılık sektörü dışında küresel piyasalara paralel özellikle sanayi ve ihracatçı sanayi sektörleri açısından yıl sonuna doğru bir ralli yaşanabileceğini düşünüyorum" dedi.
İşte Yüksektürk'ün A Para'daki o açıklamaları:
Ferhat Yükseltürk: Borsa İstanbul'da ihracatçı sanayi sektörleri açısından yıl sonu rallisi yaşanabilir