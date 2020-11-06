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Biden kazanmaya yaklaştı! sert düştü

Yatırımcıların, sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ABD seçimlerine odaklandığı emtia piyasalarında, ABD patrolünün varil yüzde 3.0'e yakın, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.5'e yakın düştü.

DHA
Giriş Tarihi: 6.11.2020 14:28 Son Güncelleme: 6.11.2020 14:41 ABONE OL
Biden kazanmaya yaklaştı! Petrol fiyatları sert düştü

Yatırımcıların, sonucuna ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ABD seçimlerine odaklandığı emtia piyasalarında, ABD Batı Teksas patrolünün varil yüzde 3.0'e yakın, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.5'e yakın düştü.

Brent petrolün varili 40,05 dolar

ABD basınında yayınlanan haberlere göre, Demokrat Parti adayı Joe Biden, Başkanlık seçiminde rakibi ABD Başkanı Donald Trump'ın önünde götürüyor.

Biden'ın, seçim çalışmalarında "temiz enerji"yi ve çevre koruma konularını öne çıkrmış olması, ve iklim konusundaki zorlukların aşılması için Yeşil Yeni Anlaşma'nın (Green New Deal) gerekliliğine ilişkin açıklamaları, petrol fiyasalarındaki işlemcilerde yarattığı kaygılarla satışlar arttı.

Bu gelişmelerle, Aralık teslimi Batı Teksas petrolünün vari fiyatı yüzde 2.91 düşüşle 37.66 dolara düşerken, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2.54 düşüşle 39.89 dolar ile yeniden 40 doların altına geriledi.

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Biden kazanmaya yaklaştı! Petrol fiyatları sert düştü
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