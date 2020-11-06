Seçim sonucu gecikti... Küresel hisse senedi rallisi hız kesti

Küresel hisse senetlerinde yaşanan ralli, ABD seçimlerindeki oy sayımının devam etmesiyle Cuma günü hız kesti. Dolar ise son iki yılın en düşük seviyesinde.

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Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 06/11/2020

Stoxx Europe 600 Endeksi, bankacılık sektörü artarken teknoloji hisselerinin düşmesiyle güne dalgalı bir seyir ile başladı. S&P vadeli kontratları ise Perşembe günü neredeyse yüzde 2 yükseldikten sonra geri çekildi. Bu hafta yüzde 9 yükselen teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 vadelileri de düştü.

ABD Hazine tahvilleri, Fed'in varlık alım programında bir değişiklik yapmaması ve ekonominin daha fazla mali ve parasal desteğe ihtiyacı olduğunu belirtmesinden sonra değişiklik göstermedi.

Janus Henderson çoklu varlık müdürü Paul O'Connor, "Piyasaların sonuçlanmayan seçimlere yönelik tepkisi, finansal piyasaların Biden başkanlığını görmeyi yeğleyebileceği yönünde." dedi.

ABD günlük 100 bin vaka sayısını geçen ilk ülke oldu. Fed başkanı Jerome Powell da artan vaka sayılarının ekonomik toparlanmaya risk oluşturduğunu belirtti.

HİSSE PİYASALARI

Stoxx Europe 600 Endeksi Londra saatiyle 08:17 itibariyle çok az bir değişiklik gösterdi.

S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 düşüş kaydetti.

MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.4 yükseldi.

MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi yüzde 0.3 arttı.