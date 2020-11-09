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Başkanı : Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir

Başkanı , haftanın ilk işlem gününe girerken, yazılı basın açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 09:17 Son Güncelleme: 9.11.2020 09:23 ABONE OL
TCMB Başkanı Naci Ağbal: Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir

TCMB Merkez Bankası Başkanı Ağbal, haftanın ilk işlem gününe girerken, yazılı basın açıklaması yaptı.

Ağbal, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir.

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.

Merkez Bankası Başkanlığına Naci Ağbal atandı

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TCMB Başkanı Naci Ağbal: Temel amacımız fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir
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