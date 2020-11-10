Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Enflasyonla mücadele sürecini tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, TBMM Genel Kurul'da yemin ederek, görevine başladıktan sonra yazılı açıklama yaptı. Elvan, ekonomi politikalarının esasının, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanması olduğunu belirtti. Bakan Elvan, Türkiye'nin kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak, "Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız. Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız" dedi.



'SOSYAL PROGRAMLARIMIZI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'



Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımların, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacağını belirten Bakan Elvan, şunları kaydetti:



"Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz."



'YERLİ ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ'



Bakan Elvan, gelecek dönemin küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını kaydederek, "Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız. Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız" dedi.