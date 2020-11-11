ECB Başkanı Lagarde: Teşviklerin miktarı kadar süresi de önemli

ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın teşvikleri konusunda miktar kadar sürenin de önemli olduğunu söyledi. ECB'nin Merkez Bankacılığı konulu forumunda değerlendirmelerde bulunan Başkan, "Olumlu finansman şartlarını değerlendirirken tek koşul finansman koşullarının miktarı kadar süresini de içerir" ifadelerini kullandı.

Lagarde, PEPP ve TLTRO ihalelerinin pandemi etkilerine karşı dinamik ayarlama imkanları sayesinde ECB'nin ana araçları olarak kalmaya devam edeceğini aktardı. Bununla birlikte tüm seçeneklerin de masada olduğunun altını çizdi. Christine Lagarde, istikrar çabalarının temelinde mali politikanın kalması gerektiğini görüşünü tekrar etti.

"Döviz piyasasındaki hareketler enflasyon patikasını olumsuz etkileyebilir" şeklinde konuştu. Euro, başkanın açıklamaları esnasında önemli bir hareketlilik göstermedi.

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