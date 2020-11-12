Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/11/2020

12 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket'in 2020 Ekim ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %11 oranında artarak 431,4mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %16 oranında artarak 273,1mn TL olmuştur. Diğer yandan, ekim ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Ekim dönemi prim üretimi yıllık %13 oranında artarak 3.951mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %14 oranında artmış ve 2.609mn TL olmuştur.
Ziraat Yatırım
Medical Park (MPARK, Sınırlı Negatif): Rekabet Kurulu Rekabetin Korunması Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla Şirket ve iştiraki olan "Samsun Medikal Grup Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş." nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmiş, bu kapsamda, şirketten savunma talep etmiştir. Şirket dün günü %2,1 oranında kayıpla kapatmıştır.
Ziraat Yatırım
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Ekim ayında yolcu sayısının %63,5 azalışla 2,43mn olduğunu açıklamıştır. Yolcu doluluk oranı ise Ekim döneminde 16,9 puan gerilemiş ve %66,4 olmuştur. Ocak-Ekim dönemi yolcu sayısı %61,9 azalmış ve 24 milyonu göstermiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 9,1 puan azalışla %72,6 olarak hesaplanmaktadır. Taşınan kargo-posta, Ekim'de %8,4 azalışla 131.775 ton, Ocak-Ekim'de %4,6 azalışla 1.202.307 ton olarak gerçekleşmiştir. Ekim sonu itibarıyla filodaki uçak sayısı 365 seviyesindedir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Benzinin litre fiyatına dün (11.10.2020) gece yarısından geçerli olmak üzere 19 kuruş zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,81 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,77 liradan 6,96 liraya, İzmir'de 6,83 liradan 7,02 liraya yükselecek.
Ege Profil (EGPRO): 05.11.2020 - 10.11.2020 tarihinde Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. payları ile ilgili olarak 22,00 - 23,10 fiyat aralığından 60.678 toplam nominal tutarlı satış işlemi hakim ortaklığı Deceunick NV tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. sermayesindeki paylar 10.11.2020 tarihi itibariyle %0,08 düşmüştür.
Ziraat Yatırım