Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/11/2020

Aksigorta (AKGRT, Nötr): Şirket'in 2020 Ekim ayındaki toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %11 oranında artarak 431,4mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise aynı dönemler itibarıyla %16 oranında artarak 273,1mn TL olmuştur. Diğer yandan, ekim ayı prim üretimi ile beraber Şirket'in 2020 Ocak - Ekim dönemi prim üretimi yıllık %13 oranında artarak 3.951mn TL'ye yükselmiştir. Kara araçları sorumluluk hariç toplam üretim ise yıllık olarak %14 oranında artmış ve 2.609mn TL olmuştur.

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