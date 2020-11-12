Eylül'de 1127 teşvik belgesi verilirken 332 belge iptal edildi

Türkiye genelinde, Eylül ayında toplam 1127 kurum ve kuruluşa yatırım teşvik belgesi verilirken, 332 kurum ve kuruluşun belgesi de çeşitli nedenlerle iptal edildi.



Resmi Gazete'nin bugünü sayısında yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğine göre, Eylül ayında 1127 kurum ve kuruluşa, çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 19,39 milyar lira tutarında, 30506 kişilik istihdam öngören, yatırım teşvik belgesi verildi. Bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı da 1,03 milyar dolar olarak belirlendi.



Eylül ayında verilen verilen yatırım teşvik belgesi sayısı, Ağustos ayına göre 216 adet, teşvik belgelerine bağlanan toplam yatırım miktarı da yaklaşık 1,06 milyar lira arttı.



Eylül'de toplam 4,27 milyar lira sabit yatırım ve 17 bin 105 kişilik istihdam öngören 332 belge de iptal edildi.

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