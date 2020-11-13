Goldman Sachs: ABD'de bölünmüşlük Asya paralarını değerlendirir

Goldman Sachs'ın Asya Pasifik baş ekonomisti Andrew Tilton, ABD'de Biden başkan seçilse de Demokratların Senato'da çoğunluğu elde edememelerinin yaratacağı bölünmüşlüğün, ABD'de herhangi bir mali teşvik paketinin konuşulduğu kadar büyük olmamasına yol açacağını savundu.

Koronavirüs aşısı konusundaki gelişmelerin belirsizlikleri azaltmasının gelecek yıl ABD'de faizlere bir hareket getirebileceğini, ancak Asya'da özellikle Çin ve Hindistan'da faiz oranlarının ABD'den kayda değer şekilde yüksek olmaya devam edeceğini savunan Tilton, "Bu nedenle Asya tahvil piyasaları yatırımcılara cazip görünmeye devam edecekler ve bölgeye daha fazla sermaye akışı Asya para birimlerine değer kazandıracak" diye konuştu.

Çin tahvil piyasasına sermaye akışının aylık 20 milyar dolara ulaştığını belirten Tilton, "Asya parna birimlerinin gelecek yıl, büyük olasılıkla Çin Yuanı öncülüğünde, değerlenmeleri konusunda oldukça iyimserim" ifadelerini de kullandı.

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