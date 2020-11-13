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: Teşvik paketi büyüklüğü Ekim ayında konuşulan ölçekte olmalı

'nin Trump yönetimi ile müzakere edilen teşvik paketinde ön sıralarda bulunan Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch , ülkede yeni bir  teşvik paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 09:15 Son Güncelleme: 13.11.2020 09:17 ABONE OL
McConnell: Teşvik paketi büyüklüğü Ekim ayında konuşulan ölçekte olmalı

Demokrat Parti'nin Trump yönetimi ile müzakere edilen teşvik paketinde ön sıralarda bulunan Senato'daki Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, ülkede yeni bir teşvik paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Teşvik paketinin Eylül ve Ekim aylarında yürütülen müzakerelerde konuşulan miktara yakın olması gerektiğini söyleyen Senatör, "Dramatik oranda büyük bir teşvik paketi ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı. McConnell, öte yandan aşı sürecinin "hayat kurtaran bir aciliyet" olarak görüldüğünü ve aşılama başlayana kadar vatandaşların tedbirli olmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.

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McConnell: Teşvik paketi büyüklüğü Ekim ayında konuşulan ölçekte olmalı
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