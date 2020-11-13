Son dakika haberi: TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı %10'u geçti! Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalar piyasalarda olumlu karşılandı. Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Euro/TL'de günlük düşü %1'i aştı ve euro 9 liranın altını gördü. A Para'da konuşan uzman isimler Başkan Erdoğan'ın yeni dönemi destekleyen konuşmasının tarihi olduğunu ifade etti. Piyasalarda son durum ve dolar fiyatları, en çok merak edilen konu başlıkları olarak dikkat çekiyor. Bugün Dolar 7.61'den değer görürken Euro da 8.99'dan değer görüyor. İşte son dakika gelişmeleri...

SON BİR HAFTADA TL'NİN DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANCI %10'U GEÇTİ! BUGÜN DOLAR NE KADAR?

13 Kasım dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Son dakika bilgisine göre 13 Kasım Cuma günü dolar, 7.61'e kadar gerilemişti. Şu sıralar 7.63'ten işlem gören dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 10'luk bir değer kaybı yaşadı. Euro fiyatlarında ise son durum şu şekilde; bugün euro 8.99 TL'den işlem görüyor.