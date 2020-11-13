Son dakika haberi: TL'nin dolar karşısındaki değer kazancı %10'u geçti! Bugün dolar ve euro ne kadar oldu?

Başkan Erdoğan'ın yaptığı son açıklamalar piyasalarda olumlu karşılandı. Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kazandı. Euro/TL'de günlük düşü %1'i aştı ve euro 9 liranın altını gördü. A Para'da konuşan uzman isimler Başkan Erdoğan'ın yeni dönemi destekleyen konuşmasının tarihi olduğunu ifade etti. Piyasalarda son durum ve dolar fiyatları, en çok merak edilen konu başlıkları olarak dikkat çekiyor. Bugün Dolar 7.61'den değer görürken Euro da 8.99'dan değer görüyor. İşte son dakika gelişmeleri...
13 Kasım dolar ve euro fiyatı ne kadar oldu? Son dakika bilgisine göre 13 Kasım Cuma günü dolar, 7.61'e kadar gerilemişti. Şu sıralar 7.63'ten işlem gören dolar, Türk Lirası karşısında yüzde 10'luk bir değer kaybı yaşadı. Euro fiyatlarında ise son durum şu şekilde; bugün euro 8.99 TL'den işlem görüyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, yurtiçindeki bankaların vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve türev işlemlerine getirdiği sınırlamaları bir adım daha gevşetmesinin ardından, hafta başından itibaren rekor düzeylerinden gerileyen dövizlerdeki düşüşler sürüyor; dolar 7.61 lirayı görürken, euro 9.0 lira, sterlin de 10 lira sınırına döndü.
Piyasalar 19 Kasım'da yapılacak Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına odaklandı. Kurul'un TCMB Başkanı Naci Ağbal başkanlığında yapılacak ilk toplantısında faiz artışı bekliyor. Ağbal da atandıktan sonra yaptığı yazılı açıklamasında, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır" dedi.
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) Perşembe gününü yüzde 0.58 düşüşle 1,271.75 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.72, BIST Mali Endeks yüzde 0.53, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.20 eksideydi.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar en düşük 7.6166 lira ve en yüksek 7.7482 lirayı gördükten sonra, 7.62 – 7.63 lira aralığında,
- euro en düşük 8.9921 lira ve en yüksek 9.1595 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,
- sterlin en düşük 9.9996 lira ve en yüksek 10.1744 lirayı gördükten sonra 10.01 – 10.02 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.17989 - 1.18139 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18048 düzeyindeydi.