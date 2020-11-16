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: Pandemi AB finans sisteminin kırılganlıklarını büyüttü

() Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Covid-19 pandemisinin, Euro bölgesindeki finans sektörünün var olan kırılganlıklarını büyüttüğünü vurguladı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.11.2020 16:15 ABONE OL
ECB: Pandemi AB finans sisteminin kırılganlıklarını büyüttü

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Covid-19 pandemisinin, Euro bölgesindeki finans sektörünün var olan kırılganlıklarını büyüttüğünü vurguladı.

De guindos, Pazartesi günü Euro Finance Week toplantısındaki konuşmasında, Covid-19 pandemisinin, Euro bölgesindeki bankaların karlılıklarının görünümü üzerinde bir sıkıştırma yaptığına ve buna bağlı olarak değerendirmelerin "dibe vurduğuna" dikkat çekti.

Bankacılık sektöründe karlılıkların temel olarak, fazla kapasite, gelir çeşitlendirmesi ve maliyet düşürmedeki sınırlamalar nedeniyle düştüğüne de dikkat çeken De Gundos, buna bağlı olarak sektörün pandemi öncesindeki düzeylerine 2022 öncesi dönmesinin zor olduğunu vurguladı ve ekledi:

"Avrupa bankacılık sektöründeki yapısal zayıflığın üstesinden gelebilmek için, aşırı kapasiteyi azaltarak ve sürekli olarak düşük olan karlılığını gidermek için maliyet etkinliğini artırarak mücadele için acele etmek gerekiyor."

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ECB: Pandemi AB finans sisteminin kırılganlıklarını büyüttü
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