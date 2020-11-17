SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 2022-2023 yılları arasında istikrarlı büyüme dönemine gireceğiz

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, büyümenin istihdam artışıyla refaha yansımasının beklendiğini ifade ederek, "2022-2023 yılları arasında istikrarlı büyüme dönemine gireceğiz" açıklamasını yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın uzun süre Plan ve Bütçe Komisyon başkanlığını yürüttüğünü anımsatarak, yeni görevinde başarılar diledi.

Kovid-19 nedeniyle bütçe görüşmeleri sırasında konuşmacı sayıları ve sürelerinin sınırlandırılmasının doğru olacağını ifade eden Yılmaz, her parti grubuna komisyon üye sayısının iki katı konuşmacı eklenmesi ve konuşma sürenin 5 dakikayla sınırlandırılmasını komisyonun oylarına sundu. Öneri kabul edildi.

Komisyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bütçeleri görüşülecek.

Bakan Elvan, sunumuna başladı.

"ENFLASYONUN TEK HANELİ SEVİYELERİ İNDİRİLMESİ TEMEL HEDEFLERİMİZDEN"

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Büyümenin 2020 yılında yüzde 0,3 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz. 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme dönemine gireceğiz. İşsizlik Yeni Ekonomi Programı dönemi sonunda yüzde 10,9'a gerileyecek. Önümüzdeki dönemde büyümenin, özellikle istihdam artışıyla birlikte refaha yansımasını hedefliyoruz.Enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizden.

"YAPISAL REFORMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

2020 sonu itibariyle bütçe açığı geçici olarak artacak. Yılsonu bütçe açığı/GSYH oranını yüzde 4,9'un altı olarak tahmin ediyoruz.Hem yerli hem uluslararası girişimciler açısından yatırım ortamını iyileştirme konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz. Tahvilde yabancı payında kayda değer artış hedefliyoruz. 2021 iç borç çevirme oranı yüzde 120 olarak planlandı." açıklamasını yaptı.

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