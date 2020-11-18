Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/11/2020

Karel Elektronik (KAREL): Şirket yaptığı açıklamada bedelli sermaye artırımı ve/veya ikincil bir halka arzı yapmak üzere olduğu şeklinde oluşan algının doğru olmadığını belirtmiştir. Şirket, halen önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşündüğünü, bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için ArGe, üretim alt yapısı, çözüm ortaklarla ilişkilere yatırım yapıp organik büyümeyi, uygun bulunan çeşitli ortaklıklar yaparak, inorganik büyümeyi hedeflediğini vurgulamıştır. Büyüme hızına bağlı olarak oluşacak kaynak ihtiyacının ise iç kaynaklardan ve finans kuruluşlarından karşılarken oluşan ihtiyacın büyüklüğüne göre stratejik bir ortak almak veya stratejik ortakla birlikte yatırım yapmak, bir girişim sermayesinden fon sağlamak veya borsadan yeni kaynak temin etmek gibi seçeneklerin arasında var olmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bugün için ikincil bir halka arz veya bedelli bir sermaye artışı için alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığı açıklanmıştır.

Ziraat Yatırım

