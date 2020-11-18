Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/11/2020

18 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Aksa Enerji'nin Mali'deki 40 MW kurulu güce sahip Akaryakıt Enerji Santraline ilişkin Energie Du Mali S.A. ile olan ve süresi sona eren mevcut sözleşme, yeni sözleşme şartlarının belirlenmesi için 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Santral, halen mevcut sözleşme şartlarına göre faaliyetlerine devam etmektedir.
Ziraat Yatırım
Çelebi (CLEBI, Nötr): Bazı basın yayın organlarında ve internetteki bazı haber sitelerinde; Şirket'in Afrika'da bir havacılık şirketinin sermayesini oluşturan hisselerin %51'ini satın alacağına dair haberlere yer verilmiştir. Şirketin söz konusu haberlerde konu edilen çerçevede herhangi bir hisse satın alma girişimi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, Şirket ana ortağı Çelebi Havacılık Holding A.Ş. ("Havacılık Holding") tarafından Şirkete verilen bilgiye göre, iş geliştirme faaliyetleri kapsamında Afrika'da yatırım fırsatları araştırılmakta olup, hali hazırda söz konusu haberlerde belirtilen yatırım fırsatı ile ilgili Havacılık Holding tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Ziraat Yatırım
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Türk Lirası cinsinden, 7 milyar TL tutara kadar, Katkı Sermaye hesaplamasına dahil edilecek, yurt içinde, TL cinsinden farklı tutar, vade ve faizlerde, tertipler halinde nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle sermaye benzeri (katkı sermaye) borçlanma aracı ihraç edilmesi için SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Ayrıca, Türk Lirası cinsinden, 30 milyar tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde, halka arz yöntemi ile satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ile tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sabit veya değişken faizli bono, tahvil ve/veya kredi riskine dayalı ve diğer yapılandırılmış borçlanma aracı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın borçlanma aracı ihraç etmesi için BDDK ve SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Ziraat Yatırım
Konut: TCMB tarafından Eylül 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Buna göre Konut Fiyat Endeksi, Eylül 2020'de bir önceki aya göre %1,6, geçen yılın aynı ayına göre ise %27,3 oranında artış gösterdi.
Karel Elektronik (KAREL): Şirket yaptığı açıklamada bedelli sermaye artırımı ve/veya ikincil bir halka arzı yapmak üzere olduğu şeklinde oluşan algının doğru olmadığını belirtmiştir. Şirket, halen önemli bir büyüme potansiyeli taşıdığını düşündüğünü, bu büyümeyi gerçekleştirebilmek için ArGe, üretim alt yapısı, çözüm ortaklarla ilişkilere yatırım yapıp organik büyümeyi, uygun bulunan çeşitli ortaklıklar yaparak, inorganik büyümeyi hedeflediğini vurgulamıştır. Büyüme hızına bağlı olarak oluşacak kaynak ihtiyacının ise iç kaynaklardan ve finans kuruluşlarından karşılarken oluşan ihtiyacın büyüklüğüne göre stratejik bir ortak almak veya stratejik ortakla birlikte yatırım yapmak, bir girişim sermayesinden fon sağlamak veya borsadan yeni kaynak temin etmek gibi seçeneklerin arasında var olmaya devam edeceği belirtilmiştir. Bugün için ikincil bir halka arz veya bedelli bir sermaye artışı için alınmış herhangi bir yönetim kurulu kararı olmadığı açıklanmıştır.
Ziraat Yatırım
Sinpaş GYO (SNGYO): Şirket mülkiyetinde bulunan Marmaris'teki gayrimenkuller üzerinde projelendirilen "Sinpaş Kızılbük Wellness Resort" isimli 5 yıldızlı resort otel, devremülk, termal kür merkezi ve çarşıdan oluşan karma kullanımlı projede şantiye mobilizasyon çalışmaları tamamlanmış, hafriyat, kazı, kırım ve iksa işleri için tedarikçi sözleşmeleri akdedilmiş ve inşaat çalışmalarına başlanmıştır.
Ziraat Yatırım