SON DAKİKA | Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL oldu? İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler...

Son dakika haber... Piyasalar Merkez Bankası'nın 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alacağı faiz kararına odaklandı. Borsa İstanbul, faiz kararının arefesinde yeni güne yüzde 0,34 artışla 1.264,06 puandan başladı.
Kur bu sabah ise 09:04 itibariyle 7.7295/7.7350 seviyelerinde bulundu. Küresel piyasalarda risk iştahı dün ABD'de açıklanan ve koronavirüs salgınının etkisi altındaki ekonominin hâlâ kırılgan olduğuna işaret eden perakende satış verisinin ardından güç kaybetti.Borsa İstanbul PPK arefesinde güne yükselişle başladı
BORSALARDA DÜZELTME HAREKETİ
Ay başından bu yana %11 yükselen dünya borsalarında düzeltme görülürken, güvenli liman para birimleri değer kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası TL geçen hafta dolar karşısında %10'a yakın değer kazanmıştı.Küresel piyasalar yön arıyor: Gündem artan vaka sayıları!
KRİTİK FAİZ KARARI YARIN AÇIKLANACAK
Yatırımcılar ekonomi yönetimindeki değişikliğin para politikasına ilk somut yansımasını ise TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Perşembe günü açıklayacağı faiz kararında görecekler.
BORSA İSTANBUL KAR SATIŞLARIYLA DÜŞTÜ
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen haftaki sert yükselişin ardından dün kâr realizasyonu ve yeni tecrit önlemlerinin bazı sektörlerde gelir kaybına neden olacağı beklentisiyle %2.57 düşüşle kapandı.Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı
"KALICI BİR OLUMSUZLUK YOK"
Deniz Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede yurtdışı piyasalarda risk iştahının azalmasına ve CDS'teki artışa da değinilerek, "Henüz kalıcı bir olumsuzluk olduğu kanaatinde değiliz ve 19 Kasım'daki para politikası gelişmelerinin beklenmeye devam ettiğini düşünme pozisyonumuzu muhafaza ediyoruz. USDTRY paritesinde 7.83/84 seviyeleri aşılmadan 'ihtiyatlı' pozisyona geçmenin erken olduğu kanaatindeyiz" denildi.
SADELEŞMENİN İLANI: REPO FAİZİNİN 'TEK POLİTİKA ARACI'
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan TCMB'nin yarın "enflasyon karşısında yeterli derecede yüksek faiz oranını" geleneksel para politikası zemininde yapacağı beklentisinin piyasada ağır bastığnı ifade ederek, "İletişim bacağı bu kadar iyi bir şekilde yönetilmişken, bunun aksiyon bacağının politika faizi artışı ile devam etmesini bekleriz. Bu aşamadan sonra da, politika faizi olarak adlandırdığımız repo faizinin 'tek politika aracı' olarak yeniden tesis edilerek sadeleşmenin ilanını da bekleyebiliriz" dedi.
Bugün izlenecek gelişmeler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği ekonomi şurası bulunuyor. Reel sektör ile istişare yapılacak olan şuraya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılacak.
BAKAN ELVAN'DAN YABANCI YATIRIMCILARA MESAJ
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide güven ve istikrarı tesis etme odaklı açıklamalarına dün de devam ederek, iş çevreleri, bankalar ve düzenleyici kuruluşlar ile istişarelere devam edeceklerini söyledi. Elvan dün bakanlığın 2021 bütçesine ilişkin soruları yanıtlayarak, "Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları yine kararlılıkla atacağız. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz" dedi.