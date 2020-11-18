SON DAKİKA | Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar kaç TL oldu? İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler...

SADELEŞMENİN İLANI: REPO FAİZİNİN 'TEK POLİTİKA ARACI'

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan TCMB'nin yarın "enflasyon karşısında yeterli derecede yüksek faiz oranını" geleneksel para politikası zemininde yapacağı beklentisinin piyasada ağır bastığnı ifade ederek, "İletişim bacağı bu kadar iyi bir şekilde yönetilmişken, bunun aksiyon bacağının politika faizi artışı ile devam etmesini bekleriz. Bu aşamadan sonra da, politika faizi olarak adlandırdığımız repo faizinin 'tek politika aracı' olarak yeniden tesis edilerek sadeleşmenin ilanını da bekleyebiliriz" dedi.



Bugün izlenecek gelişmeler arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği ekonomi şurası bulunuyor. Reel sektör ile istişare yapılacak olan şuraya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılacak.