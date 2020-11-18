Fed Başkanı Powell acil durum kredi programlarının süresinin uzatılacağı sinyali verdi

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiği acil durum kredi programlarının süresinin uzatılacağı sinyali verdi.

California Bay Arena Konseyi tarafından düzenlenen online etkinlikte dün gece açıklama yapan Başkan, "Koronavirüs vakalarının arttığı ve ekonomideki etkiler ile mücadelenin sürdüğü ortamda acil durum kredi programlarını sona erdirmek uygun olmaz" ifadelerini kullandı.

Powell, açıklama ile mevcut planlamada 31 Aralık'ta süresi dolacak olan programların süresinin uzatılacağına dair en sinyali vermiş oldu. Piyasadaki beklenti de anılan programların süresinin Fed'in Aralık toplantısında uzatılacağı yönünde. Son dönemde gelen aşı haberlerinin gelecek yıla ilişkin ekonomik görünüm için iyimserlik kaynağı olduğunu da belirten Powell, bununla birlikte gelecek birkaç ayın zorlu geçeceğinin altını çizdi.

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