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Senatosu Çoğunluk Lideri : Demokratların teşvik paketinin yasalaşması şansı yok

Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch , Demokrat Parti tarafından şu ana dek hazırlanan 8 ekonomik teşvik  paketinin yasalaşması şanslarının olmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 19.11.2020 09:03 ABONE OL
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell: Demokratların teşvik paketinin yasalaşması şansı yok

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, Demokrat Parti tarafından şu ana dek hazırlanan 8 ekonomik teşvik paketinin yasalaşması şanslarının olmadığını söyledi.

McConnell, kendisi için 500 milyar dolarlık bir teşvik planının kabul edilebilir olduğunu kaydetti. "Koronavirüs konusunda sorunlar henüz geride kalmadı. Üretilecek aşıların ülke çapında hızla dağıtımı sağlanmalı" şeklinde konuştu.

Demokrat Çoğunluk lideri Chuck Schumer ise McConnell'ın teşvik konusunda yaptığı açıklamadaki miktarı yetersiz bulduklarını belirtti. "Cumhuriyetçi Partili senatörleri resmi olarak Covid19 destek paketini konuşmaya davet ediyoruz" dedi.

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ABD Senatosu Çoğunluk Lideri McConnell: Demokratların teşvik paketinin yasalaşması şansı yok
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