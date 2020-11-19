Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 19/11/2020

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Coin Bulgaria EOOD'nin yeni nesil müşteri sadakat programı projesi kapsamında ihraç ettiği kripto para ışık coin (isikc) hali hazırda 3 ayrı kripto para borsasında (Cointiger, Fatbit ve Paritex) usdt, bitcoin ve TL eşleşmeleri ile işlem görmeye devam etmektedir. Işıklar Coin yönetimi aldığı kararla 23 Kasım 2020'de başlamak üzere 10MNisikc'nin satışı için ikincil arz sürecini başlatacaktır. 3 ay sürmesi öngörülen satış sürecinde öncelik ilk ayda Işıklar Tuğla bayilerine verilecek olup kalan miktar ise global yatırımcılara arz edilecek ve satışın tamamlanmasını takip eden 30 günlük lock-up süresi sonunda satın alınan kripto para isikc'ler yatırımcıların elektronik cüzdanlarına gönderilecektir. Beher isikcnin satış fiyatı 0.40 usdcent olarak belirlenmiştir. Bayiler haricindeki tüm yatırımcıların hizmet aldığımız 3. taraf bir şirketçe KYC/AML kontrolleri yaptırılacaktır.

