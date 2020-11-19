Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 19/11/2020

19 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Halk GYO (HLGYO, Sınırlı Pozitif): Halk GYO, paylarının tamamı Şirket'e ait olmak üzere, gayrimenkul geliştirme alanında faaliyet gösterecek, 15mnTL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Petkim (PETKM, Nötr): Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 2.112mn TL'den 2.534,4mn TL'ye artırılması 18.11.2020 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.11.2020'dir.
Ziraat Yatırım
Otomotiv: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilde dünyada rekabetçi bir projeyi hayata geçirdiklerini ve bu araçların yerlilik oranının 2026 yılında %68 seviyesine çıkacağını söyledi.
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ve 27.10.2020 tarihinde duyurusunu yapılan "36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesi sonuçlanmış olup, ihaleyi Şirket kazanmıştır. Yasal itiraz süreci beklenmekte olup akabinde Sözleşme imzalama aşamasına geçilecektir. İhale bedeli 3,1mn TL'dir.
Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO): Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Coin Bulgaria EOOD'nin yeni nesil müşteri sadakat programı projesi kapsamında ihraç ettiği kripto para ışık coin (isikc) hali hazırda 3 ayrı kripto para borsasında (Cointiger, Fatbit ve Paritex) usdt, bitcoin ve TL eşleşmeleri ile işlem görmeye devam etmektedir. Işıklar Coin yönetimi aldığı kararla 23 Kasım 2020'de başlamak üzere 10MNisikc'nin satışı için ikincil arz sürecini başlatacaktır. 3 ay sürmesi öngörülen satış sürecinde öncelik ilk ayda Işıklar Tuğla bayilerine verilecek olup kalan miktar ise global yatırımcılara arz edilecek ve satışın tamamlanmasını takip eden 30 günlük lock-up süresi sonunda satın alınan kripto para isikc'ler yatırımcıların elektronik cüzdanlarına gönderilecektir. Beher isikcnin satış fiyatı 0.40 usdcent olarak belirlenmiştir. Bayiler haricindeki tüm yatırımcıların hizmet aldığımız 3. taraf bir şirketçe KYC/AML kontrolleri yaptırılacaktır.