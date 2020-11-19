SON DAKİKA HABERLERİ | Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı ile sert düştü!

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.75 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15'e yükseltilmesi pratikte fonlama maliyetleri açısından sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın ilk önemli sınavı olarak görüyordu.

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MERKEZ BANKSI FAİZ KARARI AÇIKLAMASINI SAAT 14:00'DE YAPTI

Ekonomistlerin beklentisi politika faizi için %12.25 ile %16 arasında yer alıyor. Karar saat 140:0'te açıklanacak. Hafta başından bu yana 7.6045-7.8000 aralığında iki yönde de dalgalanan dolar/TL bu sabah 08:50'de 7.7005/7.7250 seviyelerinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL 9.1243/9.1541, sepet bazında TL 8.4126/8.4398 seviyesinde bulundu.

Dolar kuru öğleden sonra faiz kararı öncesinde 7.63 liraya kadar çekildiyse de burada kalıcı olmadı ve tekrar 7.70 bandına oturdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.

SON DAKİKA | Faiz kararı belli oldu... Merkez Bankası piyasalara yön veren açıklamayı yaptı!

FAİZ KARARI SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru 7.70 lira seviyesinden hızla geri çekilerek 7.50 lira seviyesini gördü.

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