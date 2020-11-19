SON DAKİKA HABERLERİ | Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı ile sert düştü!

Son dakika haberleri... Ekonomistlerin beklentisi TCMB'nin Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini artırması yönünde birleşti. Merkez'in ayrıca faiz politikasında bir sadeleşmeye giderek bütün fonlamayı haftalık repo ihaleleriyle sağlaması bekleniyordu.
MERKEZ BANKASI FAİZİ 475 BAZ PUAN YÜKSELTTİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.
Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.75 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15'e yükseltilmesi pratikte fonlama maliyetleri açısından sınırlı bir artırım anlamına gelecek. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın ilk önemli sınavı olarak görüyordu.
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MERKEZ BANKSI FAİZ KARARI AÇIKLAMASINI SAAT 14:00'DE YAPTI
Ekonomistlerin beklentisi politika faizi için %12.25 ile %16 arasında yer alıyor. Karar saat 140:0'te açıklanacak. Hafta başından bu yana 7.6045-7.8000 aralığında iki yönde de dalgalanan dolar/TL bu sabah 08:50'de 7.7005/7.7250 seviyelerinde bulunuyor. Aynı saatte euro/TL 9.1243/9.1541, sepet bazında TL 8.4126/8.4398 seviyesinde bulundu.
Dolar kuru öğleden sonra faiz kararı öncesinde 7.63 liraya kadar çekildiyse de burada kalıcı olmadı ve tekrar 7.70 bandına oturdu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK Ekim ayı 2020 toplantısı yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal yönetiminde gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası politika faizini 475 baz puan artırdı.SON DAKİKA | Faiz kararı belli oldu... Merkez Bankası piyasalara yön veren açıklamayı yaptı!
FAİZ KARARI SONRASI DOLAR SERT DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar kuru 7.70 lira seviyesinden hızla geri çekilerek 7.50 lira seviyesini gördü.
"TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ DAHA DA DÜŞEBİLİR"
Spinn Consulting'den Özlem Derici Şengül, faiz kararı öncesinde TCMB'den piyasa beklentilerine paralel bir adım gelmesi halinde "...Dün itibariyle 7.7'in altında işlem gören dolar/TL'nin 7.5'lere doğru hareket etmesini ve CDS'lerin daha da düşmesini beraberinde getirebilir" açıklamasını yapmıştı.
"PİYASALAR VAKA SAYILARINI TAKİP EDİYOR"
Piyasalarda koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının Nisan ayındaki zirveye tekrar yaklaşması sonrası tekrar devreye alınan hareket kısıtlamalarını da yakından izleniyor. Benzer trend neredeyse tüm dünyada görülüyor.
TL'YE OLAN İLGİ ARTABİLİR
Bankacılar geçen hafta lokallerin yaklaşık 2 milyar dolar döviz ve altın alımı gerçekleştirdiğini hesaplıyorlar. İlgili veri bugün saat 14:30'da açıklanıyor. Lokallerin TL'ye olan ilgisinin artması ihtimali ise TL'de daha çok değer kazancı olması anlamına gelebilir. Tüm bu gelişmeler yine bugünkü PPK kararına bağlı olacak. Başkan Erdoğan'ın yeni ekonomi yönetiminin "güven ve krebilite"yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından TL geçen hafta dolar karşısında %10'a yakın değer kazanmıştı.
CDS PRİMLERİ 400 ETRAFINDA DALGALANIYOR
Türkiye'nin risk priminin göstergesi olan CDS geçen hafta sert bir düşüşle 550 puandan 400 baz puanın altına kadar gerilemişti. CDS bu sabah saat 08:52'de 393/402 seviyesinde bulundu.