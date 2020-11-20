Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 20/11/2020

Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): THY iştiraki Turkish Cargo, COVID-19 aşılarını taşımaya başladı. THY'den yapılan açıklamada, Çin'de üretilen COVID-19 aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile Brezilya'ya taşındığı belirtildi. Taşıma, 17,000 kilometre uçuş mesafesinde, Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya gerçekleştirildi. Açıklamada, Turkish Cargo'nun Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturduğu belirtilerek, üretilen ve üretilme aşamasında olan COVID-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılık vurgulandı. Açıklamada yer alan bilgiye göre Turkish Cargo; aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini %30 seviyelerinde artırdı. Şirket, anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25,000 tona kadar yükseltti.

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