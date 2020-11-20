Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 20/11/2020

20 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl boyunca satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da Aksa Enerji Tashkent FE LLC adında bir şirket kurulmuştu. Tashkent Region Khokimiyat (Taşkent Bölgesi Belediye Başkanlığı) tarafından bahsi geçen santralin inşaatı için gerekli arazi tahsisi işlemleri tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Bizim (BIZIM, Nötr): Şirket paylarına ilave likidite sağlamak ve yatırımcıları korumak amacıyla hakim ortağımı Yıldız Holding'den temin edilerek pay geri alımında kullanılan 13,6mn TL fonun tamamının, mevcut durum itibariyle Şirket işletme sermaye ihtiyacı olmadığı gözetilerek hakim ortağa iade edilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Bursa Çimento (BUCIM, Pozitif): Modernizasyon yatırımı projesi kapsamında yatırım harcamalarının finansmanında kullanılmak amacıyla; Şirket'in 180mn TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, %177,77777 oranında 320mn TL nakit (bedelli) artırılarak, 500mn TL'ye çıkarılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Teknolojik alt yapının yıpranması nedeniyle, yüksek üretim ve bakım-onarım maliyeti gerektiren mevcut üretim hattının modernize edilmesi, enerji tüketiminin azaltılması, kalorifik maliyetlerin, bakım-onarım giderlerinin düşürülmesi, karbon ayak izinin azaltılması ve kapalı stok sahalarının artırılması suretiyle çevreye duyarlı, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanıldığı, daha değişik ürün yelpazesinde üretim yapılabilecek klinker ve çimento üretimi hedeflenmekte olduğu ve bu amaca yönelik olarak fizibilite çalışmalarına başlanılan ve yaklaşık inşaat, makine teçhizat, montaj ve diğer ekipmanlar ile birlikte tahmini maliyeti 89,7mn Euro harcama bütçesi öngörülen ve tahmini 24 aylık yatırım süresini ihtiva eden Modernizasyon Projesi Yatırımına başlanmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Banka 18 Kasım 2020 tarihinde 367 gün vadeli 267.500.000 ABD doları ve 312.000.000 Euro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır. 18 ülkeden 30 finansal kurumun katılımıyla ve dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak olan kredinin toplam maliyeti ABD Doları dilim için Libor + %2.50, Euro dilim için Euribor + %2.25 olarak gerçekleşmiştir. Sözleşmedeki akordeon özelliği ile birlikte yeni katılımlarla kredi tutarı artabilecektir.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Sınırlı Negatif): İş Bankası'nın ana hissedarı İş Bankası Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 50mn nominal hissenin borsada satışa konu edilebilmesi için MKK'ya başvurdu. İş Bankası'nın sermaye yapısına göre, ödenmiş sermayesi 4,5 milyar TL olan bankada söz konusu vakfın yaklaşık 1,69 milyar liraya karşılık gelen %37,52 hissesi bulunuyor. Buna göre MKK'ya kaydedilen hisseler Banka'nın sermayesinde %1,11 paya denk geliyor.
Ziraat Yatırım
Net Holding (NTHOL, Sınırlı Pozitif): Hırvatistan'da bulunan Casino'nun renovasyonu tamamlanmış olup faaliyete geçmiştir.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin 5G teknolojisine tam geçiş yapabilmesi için önemli ölçüde fiber altyapı yatırımına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Şu an Türkiye'de bulunan 400 bin kilometrelik bir fiber hattın 5G'ye geçiş için yeterli olmadığını belirten Erkan, "Bu uzunluğun 1mn kilometre olması gerekiyor. Turkcell olarak kurulduğumuz günden beri ülkemizin kaynaklarını en doğru ve en verimli şekilde kullanmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Türk Hava Yolları (THYAO, Sınırlı Pozitif): THY iştiraki Turkish Cargo, COVID-19 aşılarını taşımaya başladı. THY'den yapılan açıklamada, Çin'de üretilen COVID-19 aşılarının özel soğutma sistemlerine sahip 7 adet konteyner ile Brezilya'ya taşındığı belirtildi. Taşıma, 17,000 kilometre uçuş mesafesinde, Pekin'den İstanbul aktarmalı olarak Sao Paulo'ya gerçekleştirildi. Açıklamada, Turkish Cargo'nun Mumbai, Brüksel, İstanbul, Singapur, Dubai, Basel, Londra ve Amsterdam gibi sertifikalı destinasyonlara ilaç taşıyarak, 400'den fazla destinasyon arasında küresel ilaç koridoru oluşturduğu belirtilerek, üretilen ve üretilme aşamasında olan COVID-19 aşılarını tüm dünyaya ulaştırma noktasındaki kararlılık vurgulandı. Açıklamada yer alan bilgiye göre Turkish Cargo; aşı, ilaç ve ısı kontrollü yük taşımacılığında artan talebe cevap verebilmek için ilave 1200 metrekare alana sahip ısı kontrollü akıllı depoyu devreye aldı. Ayrıca konteyner tedarikçileri ile yapılan anlaşmalar sonucunda soğuk zincir taşımalarına yönelik kapasitesini %30 seviyelerinde artırdı. Şirket, anlık olarak ilave 150 uçak paletine cevap verecek bir kapasite ile soğuk zincir taşıma ölçeğini aylık 25,000 tona kadar yükseltti.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 16.10.2020 tarihinde verilen 500bin adet ürün siparişinin teslimatı dün itibarıyla tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım