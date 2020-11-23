Son dakika | Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj! "Adımlarımızı hızla atacağız"

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldiğini açıkladı.
Adalet Bakanımız Sn. @abdulhamitgul ile bir araya geldik. İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız. pic.twitter.com/ktuSDLlItP— Lütfi Elvan (@lutfielvan) November 23, 2020
Bakan Elvan, "İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." dedi.