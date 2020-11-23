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Son dakika | 'dan iş dünyasına mesaj! "Adımlarımızı hızla atacağız"

... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldi. , "İş dünyası ve STK’lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 23.11.2020 16:38 Son Güncelleme: 23.11.2020 16:46 ABONE OL
Son dakika | Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj! Adımlarımızı hızla atacağız

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bakan Elvan, "İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." dedi.

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Son dakika | Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj! "Adımlarımızı hızla atacağız"
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