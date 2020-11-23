Son dakika | Bakan Elvan'dan iş dünyasına mesaj! "Adımlarımızı hızla atacağız"

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldiğini açıkladı.

Bakan Elvan, "İş dünyası ve STK'lar ile yapacağımız toplantılar öncesi bir değerlendirme yaptık. Önümüzdeki günlerde iş dünyasının görüşlerini de alıp adımlarımızı hızla atacağız." dedi.