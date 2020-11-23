Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/11/2020

Turcas Petrol (TRCAS): Turcas Petrol A.Ş. olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7mn USD seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olunan başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti. Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmekteydi. Pandemi döneminin petrol piyasaları üzerindeki etkilerine de bağlı olarak Perenco'nun Farm-Out Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda söz konusu sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkını kullanma talebi Şirkete ulaşmıştır. Bu kapsamda Farm-Out Sözleşmesi sona erecek olup MAPEG'e yapılan ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi yönündeki başvurunun geri çekilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.

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