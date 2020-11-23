Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/11/2020

23 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüdeki 15,93mn TL nominal tutarlı Albaraka Türk Katılım Bankası pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuru yapılmıştır.
Ziraat Yatırım
TAV Havalimanları (TAVHL, Sınırlı Negatif): Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde yapılan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine en iyi teklifin başka bir şirket tarafından verildiği öğrenilmiştir.
Ziraat Yatırım
Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell Genel Müdürü Erkan, Bu yılın üçüncü çeyrek sonunda Paycell'deki işlem hacminin 2,2 milyar TL'yi bulduğunu aktardı. Ayrıca yılın ilk dokuz ayında Paycell'in aktif kullanıcı sayısının ise 4,5 milyonu aştığını bildirdi. Paycell'in bu dönemde grup dışı gelir büyümesinin yıllık bazda %85'lik büyüme yaşarken üye işyeri sayısının 11 bine ulaştığını belirten Erkan, "Bu büyümede, üye iş yerlerine maliyet ve verimlilik açısından avantaj sağlayan, mevzuatlara uygun ve Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunan ilk Android POS cihazı Paycell Android POS'un da etkisi var." diye konuştu.
Ziraat Yatırım
Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Pozitif): Fitch Ratings yıllık değerlendirmesini tamamlayarak Türk Telekom'un Uzun Vadeli Ulusal notunu "AA+ (tur)" dan "AAA (tur)" a yükseltti. Kuruluş, yerel para birimi notumuzu (IDR) teyit ederek Görünümü 'Negatif' ten 'Durağan'a revize etti. Yabancı para notu (IDR) "BB-" ve öncelikli teminatsız yabancı para borç notu "BB-" olarak teyit edildi.
Şirket Birleşme ve Satınalmaları: Varlık satışına devam eden Ferit Şahenk, İstinye Park'ta yüzde 42'lik hissesini dünyanın en büyük fonlarından olan Qatar Holding LLC'ye 1 milyar dolara satmaya hazırlanıyor.
Ziraat Yatırım
Turcas Petrol (TRCAS): Turcas Petrol A.Ş. olarak, Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ("MAPEG")'e Petrol Arama Ruhsatı başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen başvuruya ilişkin olarak, MAPEG tarafından Turcas'a gönderilen davet uyarınca talep edilmiş olan "İş ve Yatırım Programı" yasal mevzuat ile uyumlu şekilde MAPEG'e sunulmuştu. İlgili program uyarınca, ilk aşamadaki yatırım tutarının, 5 yıllık süre zarfında ağırlıklı olarak sondaj çalışmalarında harcanmak üzere, asgari 2,7mn USD seviyesinde olması öngörülmüştü. Mayıs 2018'de ise Denizli il sınırları içindeki M-22A paftası için bir adet Petrol Arama Ruhsatı verilmesine ilişkin MAPEG'e yapmış olunan başvuru değerlendirilmiş ve kabul edilmişti. Bahsi geçen ruhsat sahasında petrol üretim potansiyelinin olup olmadığının araştırılması ve bu doğrultuda testlerin gerçekleştirilmesi için Amsterdam merkezli N.V. Turkse Perenco ("Perenco") şirketiyle 28.02.2020 tarihinde bir Farm-Out (Ruhsata ilişkin tam ve bölünmez hissenin devir alma hakkı) Sözleşmesi imzalanmıştı. Sözleşme uyarınca, söz konusu ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi öngörülmekteydi. Pandemi döneminin petrol piyasaları üzerindeki etkilerine de bağlı olarak Perenco'nun Farm-Out Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri doğrultusunda söz konusu sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkını kullanma talebi Şirkete ulaşmıştır. Bu kapsamda Farm-Out Sözleşmesi sona erecek olup MAPEG'e yapılan ruhsat sahasındaki arama ruhsatı kullanım hakkının %50'sinin Perenco'ya devredilmesi yönündeki başvurunun geri çekilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.
Ziraat Yatırım