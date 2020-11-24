Hazine 2 yılın ardından ilk kez 10 yıllık tahvil ihracı gerçekleştirdi

Hazine, gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli tahvil ihracıyla uzun vadeli ihraçlara geri döndü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 3 bankaya tahvil ihracı yetkisi

Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Temmuz 2018'den bu yana ilk kez gerçekleştirdiği 10 yıllık tahvil ihalesinde 3,49 milyar TL'lik teklife karşılık 1,5 milyar TL net satış gerçekleştirildi.

7 yıllık değişken faizli tahvil ihalesinde dönemsel faiz yüzde 6,86'da oluştu. Bu tahvile 2,71 milyar TL'lik teklife karşılık 1,04 milyar TL net satış yapıldı.

Tözge: Satış tutarı bakımından tatmin edici bir sonuç

İHALE ÖNCESİ 3,1 MİLYAR TL SATIŞ YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıl vadeli altı ayda bir sabit kupon ödemeli tahvilde kamuya 1,09 milyar TL, piyasa yapıcılara 1 milyar TL satış gerçekleştirdi.

7 yıl vadeli değişken faizli, altı ayda bir kupon ödemeli tahvilde kamuya 25 milyon TL, piyasa yapıcılara ise 1 milyar TL satış gerçekleştirildi. Böylelikle iki tahvilde toplam borçlanma 5 milyar 645,6 milyon lira oldu.

İÇ BORÇ STOKUNUN SÜRESİ 20 AYIN ALTINA GERİLEMİŞTİ

Yüksek faizli borçlanmadan kaçınmak için Hazine kısa vadeli borçlanmalara yönelmişti. Hazine'nin daha kısa vadeli borçlanmalara yönelmesiyle Türk Lirası cinsi iç borç stokunun süresi düşüş gösteriyordu. Son rakamlar 2020 Eylül itibariyle iç borç stokunun süresinin 20 ayın altına gerilediğini göstermişti.