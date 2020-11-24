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verilerine göre 'nin altın rezervi yükseldi

() verilerine göre, 'nin altın  rezervi Ekim ayında artış gösterdi.

Giriş Tarihi: 24.11.2020 08:37 ABONE OL
IMF verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi yükseldi

Uluslararası Para Fonu(IMF) verilerine göre, Türkiye'nin altın rezervi Ekim ayında artış gösterdi. IMF'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, bir önceki ay 22,22 milyon ons olan rezervler, Ekim ayı sonunda 22,46 milyon onsa geriledi.

IMF verileri ile Türkiye'nin altın rezervi bu yılın ilk 7 ayında sürekli olarak artış göstermişti. Ağustos ayında tek düşüşünü yapan rezervler son iki aydır yeniden yükselişe geçti. IMF kayıtlarında Türkiye'nin altın rezervi geçen yılın sonunda 16,82 milyon ons olarak görülüyor. Böylece bu yıl rezervlerde 5,64 milyon ons artış yaşanmış oldu.

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IMF verilerine göre Türkiye'nin altın rezervi yükseldi
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