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: Koronavirüs aşısı salgını hızla bitirse bile merkez bankaları güvercin politikalara devam eder

virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarından gelen haberlerin cesaret verici olduğunu belirten , aşılama çalışmalarının 2021'in ikinci çeyreğine kadar gelişmiş ekonomilerdeki sınırlamaların çoğunun kaldırılmasını sağlamasını beklendiğini duyurdu.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 13:07 ABONE OL
Capital Economics: Koronavirüs aşısı salgını hızla bitirse bile merkez bankaları güvercin politikalara devam eder

Covid-19 virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmalarından gelen haberlerin cesaret verici olduğunu belirten Capital Economics, aşılama çalışmalarının 2021'in ikinci çeyreğine kadar gelişmiş ekonomilerdeki sınırlamaların çoğunun kaldırılmasını sağlamasının beklendiğini bildirdi.

Aşılamanın gelişmiş ekonomilerin koronavirüs salgını öncesine doğru daha hızlı toparlanmalarına imkan vereceğini belirten Capital Economics, ancak bu durumun büyük merkez bankalarını politika normalleştirmeyi veya en azında para politikasını daha da gevşetmeyi durdurmayı düşünmeye yönlendireceğini görüşlerine katılmadıklarını vurguladı.

"Covid-19'a karşı aşı konusunda umutlarımız para politikasının yıllarca çok gevşek kalmaya devam edeceği yönündeki görüşümüzü değiştirmemize yol açmadı" değerlendirmesini yapan Capital Economics'in yöneticilerinden Jennifer McKeown, devlet tahvillerinden getirilerin yıllarca vasat kalmaya devam etmelerinin, riskli varlıkların ise onların üzerinde performans göstermelerinin muhtemel olduğunu da belirtti.

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Capital Economics: Koronavirüs aşısı salgını hızla bitirse bile merkez bankaları güvercin politikalara devam eder
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