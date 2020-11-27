Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 27/11/2020

Havacılık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşen Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Kovid-19 sürecinde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle hükümetten 20 milyar TL'lik yeni kredi paketi istiyor. Bakanlık yetkilisinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre TOSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ve beraberindeki heyet, çarşamba günü Bakan Karaismailoğlu ile görüştü. Heyet görüşmede, hükümetten havacılık sektörünün sorunlarını rahatlatacak destek paketi talep etti. Yetkili, istenilen miktarın yaklaşık 20 milyar TL olduğunu, bunun bir süre geri ödemesiz olmak olmak üzere şirketlere kredi şeklinde kullandırılması formülünün gündemde olduğunu söyledi. Yetkili, Karaismailoğlu'nun sektörün talebini sıcak karşıladığını belirtirken, ilgili bakanlıklarla bu konunun görüşüleceğini ifade etti. Karaismailoğlu'nun bu çerçevede ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmesi planlanıyor.