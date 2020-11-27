Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 27/11/2020

27 Kasım 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Doğan Holding (DOHOL, Sınırlı Pozitif), Doğan Burda (DOBUR, Nötr): Şirket, müşterek yönetime tabi ortaklığı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. hisselerinde 26.11.2020 tarihinde, 24,50 TL fiyattan 5.000 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. sermayesindeki payı 26.11.2020 tarihi itibariyle %41,17 olmuştur.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık oranlarında değişiklik yaptı. Bununla birlikte uygulanacak zorunlu karşılıklar için kredi büyümesi şartı kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre: Türk Lirası zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar ve 3 aya kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Türk Lirası zorunlu karşılıklar müstakrizlerin fonları ile 1 yıla kadar vadeli diğer yükümlülükler için yüzde 4'ten yüzde 6 seviyesine yükseltildi. Yabancı para zorunlu karşılıklar vadesiz, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonları için yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılıklar müstakrizlerin fonları için ise yüzde 17'den yüzde 19'a çekildi. Değişikliğe ilişkin tebliğ 11 Aralık tarihinde yürürlüğe girecek.
Borsa İstanbul: Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Borsa İstanbul'un %10 payının QIA'ya devri için mutabakat anlaşması imzaladı. TVF'den yapılan açıklamaya göre, TVF CEO'su Zafer Sönmez ile QIA CEO'su Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud tarafından imzalanan anlaşma, Borsa İstanbul'un yönetişimi için 2 kurumun gelecekte yapabileceği iş birliğini de kapsıyor. TVF, hâlihazırda %90,6 pay ile Borsa İstanbul'da en büyük hissedar konumunda bulunuyor. Katar Devleti'nin yatırım fonu olan QIA'ya devredilecek paylardan sonra TVF, Borsa İstanbul'da %80,6 payı elinde bulundurmaya devam edecek. TVF açıklamasında, "İşlem, her 2 fon için de Borsa İstanbul'un potansiyeli ve geleceğine olan ortak inancın bir göstergesi olarak öne çıkıyor" denildi. (Kaynak: Reuters)
Doğtaş Kelebek (DGKLB): 2021 yılı bütçesinde, Lova Yatak markasının büyüme hacmi, Kelebek markasının global marka olma yolundaki büyüme hedefi, pandemi sürecinde e-ticaret sektöründe gerçekleşen büyüme ve Kelebek Mutfak markasının yeniden yapılandırılmasının etkileri değerlendirilerek konsolide satış hedefi 1,6-1,7 milyar TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca Şirket'in konsolide FAVÖK marjı beklentisi de %15-16'dır. Ek olarak bayi-mağaza yatırımları ve teknoloji yatırımları değerlendirilerek 50 milyon TL yatırım harcaması yapılması hedeflenmiştir.
Ziraat Yatırım
Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket 26.11.2020 tarihinde Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan "24 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) Hizmet Alımı" ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 5 şirket iştirak etmiş olup 2.8mn TL ile en uygun 2.teklifi firma vermiştir.
Ziraat Yatırım
Havacılık: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile görüşen Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD), Kovid-19 sürecinde yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle hükümetten 20 milyar TL'lik yeni kredi paketi istiyor. Bakanlık yetkilisinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre TOSHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nane ve beraberindeki heyet, çarşamba günü Bakan Karaismailoğlu ile görüştü. Heyet görüşmede, hükümetten havacılık sektörünün sorunlarını rahatlatacak destek paketi talep etti. Yetkili, istenilen miktarın yaklaşık 20 milyar TL olduğunu, bunun bir süre geri ödemesiz olmak olmak üzere şirketlere kredi şeklinde kullandırılması formülünün gündemde olduğunu söyledi. Yetkili, Karaismailoğlu'nun sektörün talebini sıcak karşıladığını belirtirken, ilgili bakanlıklarla bu konunun görüşüleceğini ifade etti. Karaismailoğlu'nun bu çerçevede ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya gelmesi planlanıyor.