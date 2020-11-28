Aralık ayı yoğun geçecek: Ekonomide kritik veriler haftaya açıklanıyor

Türkiye'yi yılın son ayında yoğun bir ekonomi gündemi bekliyor. Gözler, bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon gibi rakamlara çevrilirken bir yandan da ekonomide yeni yol haritasına ilişkin adımlar takip edilecek.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yılın son ayıyla ekonomi gündemi daha da hareketlenecek.