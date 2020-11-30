Goldman Sachs beklentisini açıkladı: Petrol 2021'de 65 dolar olabilir

Uluslararası yatırım kuruluşu Goldman Sachs, 2021'de Brent petrolü 65 dolar bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, gelecek yıl öngörülen talep artışı etkisi ile Brent petrol fiyatının 65 dolara kadar yükselmesinin beklendiği belirtildi. Talep artışında aşı iyimserliğinin etkili olacağı aktarıldı.

OPEC+ üretim kısıntısı düzeyinde anlaşamadı

Raporda gelecek haftalarda Avrupa'da azalan talep gibi gelişmelerin de etkisiyle petrol fiyatlarının volatil seyretmesinin beklendiği kaydedildi. Goldman Sachs, OPEC+'ın petrol üretim kısıntılarının süresini uzatmaması halinde petrolde mevcut fiyatlardan 5 dolar kadar düşüş yaşanabileceğinin altını çizdi.