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BBC'nin Politika Editörü Kuenssberg: Birkaç gün içinde ticaret anlaşmasına varılabilir

BBC'nin Politika Editörü Laura Kuenssberg, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varma yolunda önümüzdeki birkaç gün içinde yeterli ilerleme sağlayabileceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 3.12.2020 09:20 ABONE OL
BBC'nin Politika Editörü Kuenssberg: Birkaç gün içinde Brexit ticaret anlaşmasına varılabilir

BBC'nin Politika Editörü Laura Kuenssberg, İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Brexit sonrası dönem için bir ticaret anlaşmasına varma yolunda önümüzdeki birkaç gün içinde yeterli ilerleme sağlayabileceklerini söyledi.

Kuenssberg, "Aylardır süren müzakereler sonrasında, bugün birçok kaynak bana sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde tamamlanmasının büyük olasılık olduğunu söylediler. Bir büyükelçi bana anlaşmanın Cuma günü sonuçlandırılabileceğini umuyorum dedi" açıklamasını yaptı.

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BBC'nin Politika Editörü Kuenssberg: Birkaç gün içinde Brexit ticaret anlaşmasına varılabilir
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