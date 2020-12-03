SON DAKİKA HABER! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem başladı! İşte detaylar...

Son dakika haberi... Pandemi sürecinde istihdamı korumak için devreye alınan desteklerden olan kısa çalışma ödeneğinde yeni perde açıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa çalışma ödeneği için 30 Haziran'dan önce başvuru yapmayan işyerleri de kapsama alındı. 30 Haziran'dan önce başvurmuş olanlara da yeni işçiler için de başvurma imkanı tanındı. Başvurular dün itibariyle alınmaya başladı. Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren yeni dönemin detayları ise şöyle:
YENİ BAŞVURU İMKANI
Cumhurbaşkanlığı kararıyla kısa çalışma ödeneğine 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmeleri sağlandı. Covid 19 nedeniyle 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneğine başvurmayan işyerleri, 31 Aralık 2020'ye kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020'den sonraki dönem için 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
İŞÇİ İLAVE EDİLEBİLECEK
30 Haziran'a kadar Covid-19 nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri ilave işçileri için de kısa çalışma ödeneği talebinde bulunabilecek. Bu işyerleri daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek.
MEVCUT İŞÇİLER İÇİN YENİ İŞLEM YOK
Daha önce başvuran işyerlerinde kısa çalışmadan yararlanan işçiler için yeni bir başvuruya gerek yok. Uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecekler.
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİ ETKİLEMEYECEK
Kısa çalışma ödeneği olarak ödenen süreler işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyecek.
BAŞVURU E-DEVLET'TEN
Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabilecek.
TARİHE DİKKAT
Kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Aralık 2020 veya sonrası olarak bildirilebilecek.
SOSYAL KORUMA 42 MİLYAR LİRA
*2 milyonun üzerinde çalışana 15 milyar liranın üzerinde nakdi ücret desteği.
*3.5 milyon çalışana 21.7 milyar lira kısa çalışma ödeneği.
*882 bin kişiye 4.4 milyar liraya yakın işsizlik ödeneği.
KAÇ LİRA ÖDENİYOR
Kısa Çalışma Ödeneği: 1.765,80 TL- 4.414,50 TL
Nakdi Ücret Desteği: 1.177,20 TL
İşsizlik maaşı: 1.177,20 TL- 2.354,40 TL
Kısa çalışma ödeneğinde detaylar belli oldu!