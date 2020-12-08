Son dakika: Koronavirüs aşısı için flaş gelişme! Pfizer ve BioNTech'in aşısının yüzde 95 etkinliği doğrulandı

ABD'deki Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Pfizer aşısının yüzde 95 etkinliğini doğruladı. FDA'nın yaptığı ilk klinik denemelerde aşının farklı demografik gruplar üzerinde de yüksek derecede etkili olduğuna dair sonuçlar elde edildi.

KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN KRİTİK GÜN PERŞEMBE

Perşembe günü FDA'in aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya acil kullanım onayı tavsiyesi verip vermeyeceğini konuşacak.

Aşı FDA tarafından onaylansa bile deneme süreci devam edecek. Pfizer ve BioNTech'in yayımladığı bir dökümana göre, insanların plasebo dozu alıp almadıklarını öğrenmeleri için denemelerde olabildiğince uzun süre kalması gerekiyor. Böylece araştırmacılar aşının güvenliği ve etkinliği hakkıdna daha fazla bilgi toplayabilirler.

Son dakika: Koronavirüs aşısı için tarih verildi

SON DAKİKA | Koronavirüs aşısı denemelerde yüzde 95 etkili oldu: Covid-19 aşısı mutasyonlara bile kolaylıkla yanıt verebilir