Michel Barnier: Brexit'te anlaşma ihtimali çok zayıf

Express gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, AB'nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, dün bilgi verdiği AB temsilcilerine Brexit'te anlaşma ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirtti.

Habere göre, kaynaklar, Fransız müzakerecinin AB temsilcilerinden acil durum planlarını hazır tutmalarını istedi. "Acil durum planlamasına ihtiyaç duyulacak noktaya çok yakınız" ifadelerini kullandı.

Brexit müzeakereleri konusunda bu akşam İngiltere Başbakanı Johnson ile AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen görüşecekleri bu haberin sonrasında geldi.

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