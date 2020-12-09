Mnuchin, Pelosi'ye 916 milyar dolarlık bir Covid-19 yardım paketi teklifi sundu

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye devlet ve yerel yönetimlere yardımı, işletmeler için yükümlülük korumalarını da içeren 916 milyar dolar büyüklüğünde koronavirüs yardım paketi sundu.

Mnuchin yaptığı açıklamada, "Bu önerinin parçası olarak, yardım paketi Maaş Çeki Koruma Programı'ndan kalan 140 milyar dolar ve Hazine fonlarından kalan 429 milyar dolar ile fonlanacak" diye konuştu.

Mnuchin'in açıklamasında sunulan paketin Başkan Donald Trump ve Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ile görüşüldüğünü de belirtti.

PELOSİ VE SCHUMER PAKETİ BEĞENMEDİ

Demokrat liderler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Azınlık Lideri Chuc Schumer, Beyaz Saray'ın 916 milyar dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım pakete teklifini begenmediler ve bir grup cumhuriyetçi ve Demokrat Kongre üyesi tarafından sunulan 908 milyar dolar büyüklüğündeki yardım paketi temlifinin bir çözüm için en iyi umut olduğunu savundular.

Pelosi ile Schumer yaptıkları açıklamada, "McConnell'ın Beyaz Saray ile üzerinde anlaştığı 916 milar dolarlık Covid-19 yardım teklifi bir ilerleme, ancak partiler üstü görüşmeler bir çözüm için en iyi umut. Trump'ın, partilerüstü tekliften işsizlik sigortasını çıkarırak hazırladığı teklif kabul edilemez" ifadelerine yer verdiler.

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