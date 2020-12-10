SON DAKİKA! ECB kritik faiz kararını açıkladı: Varlık alımlarını artırdı!

Son dakika haberi... ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 500 milyar avro artırdı.

Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tutma kararı alırken, daha önce sinyalini verdiği teşvik uygulamasını da hayata geçirdi.

Piyasa beklentilerine paralel olarak banka mevduat faizini -%0,5 seviyesinde tuttu. Banka, politika faizini %0, marjinal fonlama faizini %0,25 seviyesinde sabit bıraktı.

Banka pandemi alım programına (PEEP) 500 milyar euro ekledi ve programı 9 ay uzattı. Daha önce Haziran 2021'de tamamlanması öngörülen pandemi alım programı Mart 2022 tarihine uzatıldı. Pandemi alım programının toplam büyüklüğü de 1,85 trilyon euroya yükseldi. Karar metninde net alımların pandemide kriz aşamasının bittiğine kanaat getirilinceye kadar devam edeceği mesajı verildi. AMB vadesi dolan PEPP tahvillerine en azından 2023 sonuna kadar yeniden yatırım yapacak.

SWAP HATLARINI MART 2022 TARİHİNE UZATTI

Avrupa Merkez Bankası hedefli uzun vadeli finansman operasyonlarıyla (TLTRO) ilgili de uzatma kararı aldı. Karar metninde TLRTO ile ilgili olumlu şartlar değerlendirmesi 12 ay uzatılarak Haziran 2022'ye çekildi. Banka euro likiditesi için diğer merkez bankalarına sunduğu swap hatlarını da Mart 2022 tarihine uzattı. Hedefli uzun vadeli refinansman operasyonlarında

Pandemi alım programının genişletilmesine karar verilen toplantıda 2021'de dört pandemi uzun vadeli refinansman operasyonu (PELTRO) uygulanması kararı alındı.

Varlık alım programında 20 milyar euroluk aylık alım hızının sabit tutulmasına karar verildi. Bankanın faiz kararı metninde kura ilişkin gelişmelerin takip edileceği vurgusu yapıldı.