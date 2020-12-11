Altın yatay seyretti: Brent petrol 50 doları aştı! İşte emtia piyasalarındaki son durum...

Dünya petrol piyasasına yön veren petrol olarak bilinen Brent'in varil fiyatı, aşının talepte toparlanmaya hız kazandıracağı beklentileriyle, varil başına 50 doları aşarak, pandeminin başladığı Mart'tan bu yana en yüksek düzeye ulaştı.



Petrol fiyatlarındaki tırmanışı, Birleşik Krallık'ta hafta başında başlayan ve genişleyerek sürdürülen yaygın aşılama çalışmaları ve ABD'nin de aşılamaya yakında başlayacağına ilişkin açıklamalar destekledi.



Altın fiyatları ise, ABD koronavirüs yardım paketinde anlaşmanın gecikebileceğine ilişkin endişelere karşın, doların iki buçuk yılın en düşük düzeylerine yakın işlem görmesiyle yatay hareket ediyor.



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0.32 düşüşle 50.27 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.34 düşüşle 47.04 dolar,

- altın yüzde 0.05 düşüşle 1,834.62 dolar,

- gümüş yüzde 0.53 düşüşle 23.89 dolar,

- bakır yüzde 2.36 artışla 7,873.00 dolar,

- platin yüzde 0.54 düşüşle 1,027.96 dolar,

- paladyum yüzde 0.59 artışla 2,360.30 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 466 lira, çeyrek altın 764 lira, Cumhuriyet altını da 3,045 liradan satıldı.

Ahlatcı Yatırım analizinde, "Çarşamba günü ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış, petrol fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ederken, ABD teşvik paketi beklentileri aşağı yönlü hareketlerin sınırlı kalmasına neden oldu" denildi ve aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimser havayla, Brent petrolün Mart ayının başından bu yana ilk kez 50 doların üzerine çıktığına işaret edilerek, altındaki gelişmeler de şöyle değerlendirildi:

"Çarşamba günü koronavirüs salgınına karşı aşılama sürecinin başlaması ve ABD'nin yetkili otoritesinin Pfizer-Biontech aşısının onaylayacağına yönelik olumlu sinyaller ons altında satışların derinleşmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimserlik değerli metalde satış baskılarının sürmesine neden olurken, açıklanan olumsuz veriler ve dolar çevresindeki zayıflık ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdı."



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