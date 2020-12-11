UZMAN İSİM UYARDI: 1800 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINDA CİDDİ SATIŞ BASKISI GELİR

Altın fiyatları için ons tarafının yorumlanması durumuna değinen uzman isim, "1800 dolar seviyesi yukarıda önemli bir direnç noktası. Aşağıda ise 1800 seviyesi önemli bir destek noktası. Ons altın fiyatları tekrardan 1800 dolar seviyesinin altına gevşemesi durumunda ise çok ciddi bir satış baskısı gelebilir. Hikâye itibariyle baktığımız noktada ise son teşvik paketleri olduğunu görüyoruz. Bunların gerçekleşmesi halinde altın fiyatları için ciddi bir realizasyon hareketi görebiliriz diye düşünüyorum" dedi.