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! kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!

haberi... () Ekim ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde %1,1, yıllık bazda ise %10,2 artarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:04 Son Güncelleme: 14.12.2020 10:17 ABONE OL
SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde %1,1, yıllık bazda ise %10,2 artarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %10,2 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %0,4, imalat sanayi sektörü endeksi %11 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %5,5 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,5 azaldı.

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SON DAKİKA! TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor!
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