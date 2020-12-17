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Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi

İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.

AA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 16:52 ABONE OL
Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 466 bin 155 lirayı, en yüksek ise 469 bin 530 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 468 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 774 milyon 984 bin 513,29 lira, işlem miktarı ise 1.662,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 781 milyon 958 bin 60,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 467.700,00 1.864,50
En Düşük 466.155,00 1.860,00
En Yüksek 469.530,00 1.880,50
Kapanış 468.000,00 1.878,00
Ağırlıklı Ortalama 468.031,85 1.871,86
Toplam İşlem Hacmi (TL) 774.984.513,29
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.662,10
Toplam İşlem Adedi 49

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Altının kilogramı 468 bin liraya yükseldi
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