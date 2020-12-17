Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/12/2020

17 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Sınırlı Negatif): Şirket'in Kasım 2021 dönemine ait prim üretimi toplamda 106,4mn TL gerçekleşerek yıllık olarak %39,8 oranında düşüş göstermiştir. Kasım ayı prim üretimi ile birlikte Şirket'in 2020 yılı Ocak - Kasım dönemi toplam prim üretimi ise yıllık bazda %50,8 artarak 1.558mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Anadolu ISUZU (ASUZU, Sınırlı Negatif): Moldova Kişinev Belediyesi'nin açmış olduğu toplam 100 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesine en iyi teklifin Şirket tarafından verildiği duyurulmuştu. Dün tebliğ edilen İhale Komisyonu kararına göre; ihale ilk açıldığında tüm ihale katılımcılarına Belediye tarafından yayınlanan ihale şartnamesinde bazı gereksinimlerin ve şartların kamu ihale usullerine uygun olarak belirlenmemiş olduğu gerekçesi ile ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ormanköy)'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri 355,6mn TL'den 491,8mn TL'ye yükselmiştir.
Ziraat Yatırım
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr) Teknosa (TKNSA, Sınırlı Negatif): 04.12.2020 tarihli özel durum açıklamasında, Holding'in portföyünde bulunan Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Teknosa) sermayesinin %10,28'ini temsil eden 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanan pay satış bilgi formu ilan edilmiş olup, Teknosa paylarının satışından elde edilecek gelirin, Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında Şirketimizin yeni pay alma haklarının kullanımından doğacak sermaye koyma taahhüdünün yerine getirilmesinde kullanılacağı kamuya duyurulmuştu.
Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki dönüşüm işlemleri 11.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizce 16.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 11,90 TL - 12,36 TL fiyat aralığından toplam 325.000 adet Teknosa paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketimizin Teknosa sermayesindeki payı 16.12.2020 tarihi itibarıyla %59,74 olmuştur.
16.12.2020 tarihi itibarıyla pay satış bilgi formuna konu edilen toplam 11.310.508,61 TL nominal değerli Teknosa paylarının 10.710.508,61 TL nominal değerli kısmı Şirketimiz portföyünde korunmaktadır.
Ziraat Yatırım
Şekerbank (SKBNK, Nötr): Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI), Banka'nın ödenmiş sermayesini %60 oranında artırması ve gerçekleştirdiği dijital transformasyon programı doğrultusunda, Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B -", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Ortaklardan Bağımsızlık Notu ile Temel Finansal Gücünü "b-" ve Bankacılık Sektörü Risk Çıpasını "b" olarak teyit etmiştir. Pandemi kaynaklı piyasadaki genel belirsizlikler sebebiyle Görünümü Negatif olarak korumuştur.
Ziraat Yatırım
Gümrük vergisi: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla buğday ve bazı hububat ürünlerinin ithalatında bazı ürünlerin imali kaydıyla uygulanan gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ithalat rejim kararının 1 sayılı ekinde yer alan 10. fasıldaki tablonun sonunda yer alan dipnot "Gümrük vergisi 30/4/2021 tarihi sonuna kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır" olarak değiştirildi. Değiştirilen dipnota göre daha önce bu fasılda gümrük vergisi un, hububat ürünlerinin kabartılması ile elde edilen ürünler ve konserveler gibi mamüllerin imal edilmesi kaydıyla yüzde 20 olarak uygulanıyordu. İlgili fasıl buğday, arpa, cin mısırı, kırık pirinçler, kara buğday, darı ve kinoa gibi hububat ürünlerini kapsıyor. Kaynak: Bloomberght
Konut: TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Buna göre, Konut Fiyat Endeksi, ekimde aylık %2,2, yıllık %29,2 artış kaydetti.
Çuhadaroğlu Metal (CUSAN): Şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Çuhadaroğlu Alüminyum") ile Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Limak İnşaat") arasında "İstanbul Uluslararası Finans Merkezi TCMB 1 Etap (Kabuk ve Çekirdek) Yapım İşi Projesi" kapsamında cephe işlerinin yapımına yönelik görüşme yapılmış olduğu ve dün (16.12.2020) şirkete iyi niyet mektubu ulaştırıldığı bildirilmiştir. Limak İnşaat tarafından gönderilen iyi niyet mektubunda; yapılan görüşmenin Çuhadaroğlu Alüminyum lehine sonuçlandığı, sözleşme aşamasına geçilmesi için yönetim kurulu onayı beklendiği, alınacak onay akabinde en kısa zamanda sözleşme imzası aşamasına geçileceğinin bildirildiği duyurulmuştur. Sözleşme henüz imzalanmadığı için işin başlama tarihi ve bedeli tam olarak kesinleşmemiştir.
Ziraat Yatırım