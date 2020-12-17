Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 17/12/2020

Gümrük vergisi: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla buğday ve bazı hububat ürünlerinin ithalatında bazı ürünlerin imali kaydıyla uygulanan gümrük vergisi 30 Nisan 2021 tarihine kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan ithalat rejim kararının 1 sayılı ekinde yer alan 10. fasıldaki tablonun sonunda yer alan dipnot "Gümrük vergisi 30/4/2021 tarihi sonuna kadar (bu tarih dahil) %0 olarak uygulanır" olarak değiştirildi. Değiştirilen dipnota göre daha önce bu fasılda gümrük vergisi un, hububat ürünlerinin kabartılması ile elde edilen ürünler ve konserveler gibi mamüllerin imal edilmesi kaydıyla yüzde 20 olarak uygulanıyordu. İlgili fasıl buğday, arpa, cin mısırı, kırık pirinçler, kara buğday, darı ve kinoa gibi hububat ürünlerini kapsıyor. Kaynak: Bloomberght

