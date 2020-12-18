Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/12/2020

Demir- Çelik: Büyük Türk çelik üreticilerinden Çolakoğlu'nun 17 Aralık'ta S&P Global Platts'a verdiği demeçte, Avrupa Komisyonu'nun bazı Türk çelik ürünlerinin ithalatına % 4,6-% 7,8 oranında anti-damping vergisi uygulayacağını söylediği bildirildi. Avrupa Komisyonu, Avrupalı çelik üreticileri grubu Eurofer'in talebi üzerine Mayıs ayı ortasında Türkiye'den bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin ithalatına yönelik anti-damping soruşturması başlatmıştı. S&P Global Platts'da yayınlanan habere göre Çolakoğlu Metalurji CEO'su Uğur Dalbeler, "AB Komisyonu'nun son vergi kararı, Türkiye'den ithalatı engellemenin bir başka adımı. Türkiye, AB'ye karşı tedbirlerle cevap vermediği sürece, bu konudaki hamlelerine devam edecek gibi görünüyor." dedi. Platts tarafından görülen Avrupa Komisyonu, karar belgesine göre, Çolakoğlu en yüksek geçici vergiye tabi olacak, Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir Grubu (Erdemir (EREGL, Sınırlı Negatif) ve İsdemir (ISDMR, Sınırlı Negatif))% 5,4 vergi oranına tabi. En düşük vergi% 4.8 ile Habaş'a uygulanırken, diğer tüm Türk şirketlerinin geçici gümrük vergisi% 7,6 olacak. Avrupa Komisyonu vergi koyma konusunda niyeti olduğunu resmi olarak açıklamadı. Kaynak: Matriks

