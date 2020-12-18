Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/12/2020

18 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bir Elektronik Harp Sistemi Projesi ile ilgili olarak 17.12.2020 tarihinde, toplam bedeli 315mn TL ve 18,99mn USD tutarında bir sözleşme değişikliği imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2022-2024 yılları arasında gerçekleştirilecektir.
Ziraat Yatırım
Emlak Konut GYO (EKGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket mülkiyetindeki Merkez Ankara projesinde yer alan bir blok, 745,4mn TL bedel ile İller Bankası'na satılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. Diğer yandan, İstanbul Ataşehir'de bulunan taşınmaz 61,2mn TL bedel ile, İstanbul Sarıyer'de bulunan taşınmaz 408,8mn TL ile İller Bankası'nda satın alınmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. Alım satım işlemleri sonrası kalan 275,4mn TL Şirket alacağı nakit olarak tahsil edilecektir.
Diğer yandan, İstanbul Çekmeköy ilçesinde'deki "taşınmazların kadastral 330bin m²'lik kısmını toplam 990mnTL (KDV Hariç) bedel üzerinden Şirket tarafından satın alınmasına ilişkin; Şirket ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol sonrası oluşan 990mnTL'den Çevre Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile, daha önce imzalanan protokoler sonrası oluşan 421,1mn TL alacak mahsup edilmiştir.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): İş Bankası Yönetim Kurulunca, yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil ve bono ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlük yetkili kılınmıştır.
Ziraat Yatırım
Demir- Çelik: Büyük Türk çelik üreticilerinden Çolakoğlu'nun 17 Aralık'ta S&P Global Platts'a verdiği demeçte, Avrupa Komisyonu'nun bazı Türk çelik ürünlerinin ithalatına % 4,6-% 7,8 oranında anti-damping vergisi uygulayacağını söylediği bildirildi. Avrupa Komisyonu, Avrupalı çelik üreticileri grubu Eurofer'in talebi üzerine Mayıs ayı ortasında Türkiye'den bazı sıcak haddelenmiş yassı ürünlerin ithalatına yönelik anti-damping soruşturması başlatmıştı. S&P Global Platts'da yayınlanan habere göre Çolakoğlu Metalurji CEO'su Uğur Dalbeler, "AB Komisyonu'nun son vergi kararı, Türkiye'den ithalatı engellemenin bir başka adımı. Türkiye, AB'ye karşı tedbirlerle cevap vermediği sürece, bu konudaki hamlelerine devam edecek gibi görünüyor." dedi. Platts tarafından görülen Avrupa Komisyonu, karar belgesine göre, Çolakoğlu en yüksek geçici vergiye tabi olacak, Türkiye'nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir Grubu (Erdemir (EREGL, Sınırlı Negatif) ve İsdemir (ISDMR, Sınırlı Negatif))% 5,4 vergi oranına tabi. En düşük vergi% 4.8 ile Habaş'a uygulanırken, diğer tüm Türk şirketlerinin geçici gümrük vergisi% 7,6 olacak. Avrupa Komisyonu vergi koyma konusunda niyeti olduğunu resmi olarak açıklamadı. Kaynak: Matriks
Banvit (BANVT): Şirket tarafından potansiyel alıcılar ile yapılan görüşmeler sonrasında, Şirketin %0,0003 oranında pay sahibi olduğu ve Nutrinvestment B.V.'nin %99,9997 oranında pay sahibi olduğu Banvit Foods S.R.L.'nin paylarının tamamının Aaylex System Group S.A.'ya toplam 20,3mn EUR devir bedeli ile devrine dair pay devir sözleşmesi 17.12.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme koşullarına göre kapanış işlemleri yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
Kontrolmatik Teknoloji (KONTR): Şirketin, Türkiye de kurulacak olan akıllı cep telefonu fabrikası için gerekli elektrik, mekanik, HVAC, kompresör ve nitrojen sistemi, akıllı üretim hatlarının kurulumu, dijital fabrika altyapısı (kontrol, haberleşme ve zayıf akım sistemleri) tüm dizayn, mühendislik, tedarik, uygulama, renovasyon ve rehabilitasyon işleri kapsamında SalcompCo. Ltd. Singapur şirketine verdiği opsiyonlar hariç 4mn USD+KDV tutarındaki teknik ve ticari teklif kabul edilmiş olup sözleşme görüşmelerine başlandığı açıklanmıştı. Söz konusu sözleşme, opsiyonlar hariç 4mn USD+KDV bedelle, Molen Grup Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık A.Ş. ile imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): DMO tarafından SARS- COV-2, RT-Q PCR tespit kitinin temini hususunda akdedilen sağlık market tıbbi malzeme çerçeve anlaşması kapsamında, dün firmaya 500bin adet ürün siparişi verilmiştir.
Ziraat Yatırım