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Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart altının kilogramı 465 bin liraya geriledi.

AA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:01 ABONE OL
Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 463 bin 700 lirayı, en yüksek ise 471 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 465 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 930 milyon 943 bin 282,94 lira, işlem miktarı ise 1.991,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 953 milyon 629 bin 180,03 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 465.500,00 1.877,00
En Düşük 463.700,00 1.869,00
En Yüksek 471.800,00 1.902,40
Kapanış 465.000,00 1.880,00
Ağırlıklı Ortalama 466.778,07 1.883,48
Toplam İşlem Hacmi (TL) 930.943.282,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.991,93
Toplam İşlem Adedi 38

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Altının kilogramı 465 bin liraya geriledi
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