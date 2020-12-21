GRAM ALTIN FİYATLARI DOLAR/TL'DEKİ DÜŞÜŞLE GEVŞEDİ

Olumlu koronavirüs aşısı haberlerinin etkisiyle ons altın fiyatları 1764 dolar ile 4 ayın en düşük seviyesini görürken, gram altın ise hem ons tarafından esen ters rüzgarın etkisi hem de dolar/TL'deki sert düşüşün etkisiyle 440 liraya kadar çekildi. Altın fiyatlarında Kasım ayında yaşanan bu gevşemenin ardından dünyada koronavirüs tedbirlerinin yeniden hayata geçirilmesi ekonomik toparlanmaları yavaşlattı. Bu durum piyasalarda teşvik beklentilerini artırarak altın fiyatlarında yönün tekrar yukarı dönmesine neden oldu. Ons altın fiyatları haftayı 1881 dolar seviyesinden kapatırken, gram altın fiyatları ise 461 bandında kaldı. Gram altın fiyatları için güçsüz seyrin en büyük nedeni dolar/TL'deki düşüş hareketi oldu. Dolar/TL haftayı 7.62 liradan kapattı.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Küresel piyasalar, haftaya Covid-19 mutasyon riskinin neden olduğu endişelerle başlarken, salgına karşı alınan tedbirlerin ne ölçüde sıkılaştırılacağı konusu gündemin odağına yerleşti. Mutasyon endişeleri altın fiyatlarına destek olurken, dolar kuru ise TCMB'nin bu hafta alacağı faiz kararına odaklandı.

Dolar/TL yeni haftaya 7.64 lira seviyesinden giriş yaparken, altın fiyatları ons tarafında saat 08:45 itibariyle 1900 doların üzerinde işlem görüyor. Gram altın fiyatları ons tarafından aldığı rüzgarla 469 lira bandına yükseldi.