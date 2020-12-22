Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/12/2020

22 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Şirket portföyünde yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) paylarından 2,5mn TL nominal değerli kısmının MKK nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu. MKK nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirket tarafından 21.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 82,00 TL - 84,75 TL fiyat aralığından toplam 24.400 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketin CarrefourSA sermayesindeki payı %59,02 olmuştur. 21.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2,5mn TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.42mn TL nominal değerli kısmı Şirket portföyünde korunmaktadır.
Ziraat Yatırım
Şişe Cam (SISE, Nötr): Şirket portföyünde bulunan 305.315 Türk Lirası nominal değerdeki İş Finansal Kiralama (ISFIN, Nötr) paylarının 305.315 Türk Lirası nominal değerli kısmı 1.181.569 Türk Lirası peşin bedelle Borsa İstanbul AŞ'ne pay piyasasında satılmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul: Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2021 yılı birinci üç aylık dönemi için (01.01.2021-31.03.2021) yukarıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
Escort Teknoloji (ESCOM): Escort Teknoloji Yatırım Anonim Şirketinin 18.12.2020 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar gereğince; TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş.de sahibi olduğu %45 payı 2,5mn TL şirket değeri üzerinden 1,1mn TL bedelle Faruk Birinci'ye bedeli en geç 1 yıl içinde tahsil edilmek üzere satılmıştır. Escort Teknoloji A.Ş'nin 30.09.2020 tarihli Kap'da yayınlanan mali tablolarında TNB Bilgisayar ve Görüntü Sistemleri A.Ş'nin değeri sıfır olarak yer aldığından, satış bedelinin tamamının 31.12.2020 mali tablolarına kar olarak yansıyacağından yılsonu mali tablolarına olumlu etkisi olacaktır.
Ziraat Yatırım