Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/12/2020

Sabancı Holding (SAHOL, Nötr), Carrefoursa (CRFSA, Nötr): Şirket portföyünde yer alan CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (CarrefourSA) paylarından 2,5mn TL nominal değerli kısmının MKK nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve akabinde bu payların tamamının veya bir kısmının ikincil piyasada ve/veya borsa dışında üçüncü kişilere satılarak CarrefourSA paylarının fiili dolaşım oranının %5'e yükseltilmesine karar verildiği kamuya duyurulmuştu. MKK nezdindeki dönüşüm işlemleri 17.12.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirket tarafından 21.12.2020 tarihinde Borsa İstanbul'da 82,00 TL - 84,75 TL fiyat aralığından toplam 24.400 adet CarrefourSA paylarının satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Şirketin CarrefourSA sermayesindeki payı %59,02 olmuştur. 21.12.2020 tarihi itibarıyla satışa konu edilmesi planlanan toplam 2,5mn TL nominal değerli CarrefourSA paylarının 2.42mn TL nominal değerli kısmı Şirket portföyünde korunmaktadır.

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