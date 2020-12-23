IIF: Gelişen piyasa tahvillerine yabancı para girişi Çin'de yoğunlaştı

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından hazırlanan rapora göre, bu yıl gelişen piyasa tahvillerine yabancı para girişi Çin merkezinde yoğunlaşmış durumda bulunuyor. Kuruluş, verilerin Mart-Mayıs döneminde gelişen piyasalardan güçlü yabancı çıkışına işaret ettiğini, ardından ise ılımlı girişler izlendiğini belirtti.

Son dönemde ise Meksika ve Güney Afrika gibi yüksek betalı ülkeler başta olmak üzere güçlü para girişlerinin görülmesi vurgulandı. Raporda, portföylerde Çin tahvilleri ağırlığının son dönemde önemli oranda arttığı kaydedildi. "Çin tahvillerine yabancı para girişi bu yıl istisnai oranda yüksek seyretti. Giriş miktarları diğer ülkelerin üzerinde" denildi.

Dünya Bankası: Çin ekonomiye sağladığı teşvikleri hızla geri çekmemeli