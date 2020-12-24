Avrupa borsaları Noel tatili nedeniyle bugün erken kapanacak

Avrupa Borsaları, Noel arefesi nedeniyle bugün erken kapanacaklar. Londra Borsası'nda bugün işlemler Türkiye saati ile 15.30'ta kapanacak.

Borsa yarın tamamen kapalı olacak. Euronext içinde yer alan Amsterdam, Brüksel, Lizbon ve Paris'te spot piyasalar Türkiye saati ile 16.05'te kapanacaklar.

Dublin'de hisse senedi piyasası saat 15.28-15.30'da günü tamamlayacaklar. Euronext içindeki tüm türev piyasalar günü Türkiye saati ile 15.55'te kapatacaklar. Hisse senedi spot piyasaları ile türev piyasalarda Noel tatili olan 25 Aralık'ta işlem olmayacak. Deutsche Boerse'ye bağlı Xetra ve Frankfurt Borsası'nda ise bugün ve yarın işlem yapılmayacak.

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