Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/12/2020

25 Aralık 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Nötr): Şirketin markalar değer zincirinde yer almak üzere Doğuş Marine Services (Doğuş Denizcilik Hizmetleri) adıyla yeni bir birim kurulmuş ve 1 Ocak 2021 tarihi ile faaliyetlerine başlamasına karar verilmiştir. Doğuş Marine Services, öncelikle Denizcilik Sektörü Satış Sonrası Hizmetler ve Yedek Parça alanında hizmet vermeye başlayacak ve operasyon yapısının merkezi D Marin Göcek'te yer almak üzere yönetimi SEAT, Porsche ve DOD Genel Müdürlüğü'nde Sn. Anıl Gürsoy'a bağlı olacaktır.
Ziraat Yatırım
Halk GYO (HLGYO, Nötr): Şirket mülkiyetinde bulunan ve Halkbank (HALKB, Nötr) ile olan 5 yıllık kira sözleşme süresi 30.10.2020 tarihinde dolan 14 adet gayrimenkulün, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 5 yıllığına Halkbank'a kiralanması hususunda sözleşme imzalanmış olup, yeni dönem (yıllık) kira artışlarının, her yıl Kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) 12 aylık ortalaması oranında uygulanması kararlaştırılmıştır.
Ziraat Yatırım
İş Bankası (ISCTR, Nötr): Yurt dışında ihraç edilmek üzere, toplamda 5 milyar ABD Doları veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili tutara kadar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere sahip ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek borçlanma araçları da dahil olmak üzere tahvil ve bono ihraç edilmesine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılması konusunda Genel Müdürlüğü yetkili kıldığı duyurulmuştu. Söz konusu karar kapsamında Banka tarafından SPK'ya gerekli başvuruda bulunulmuştur.
Ziraat Yatırım
Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Sınırlı Pozitif): Şirket, sıvı çelik üretiminde '2,5mn ton' hedefini aşarak üretime devam ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin yapılan basın açıklamasına göre pandeminin iş dünyasında, gerek iş gücü, gerek çalışan psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisi bir yana, çalışma alanlarındaki zor şartlara rağmen, Kardemir A.Ş. olarak belirledikleri hedefleri aştıkları açıklandı. Bu çerçevede şirket 23/12/2020 tarihi itibari ile 2,5mn ton sıvı çelik üretim hedefi aşarak yıllık üretim rekorunu kırdı.
Ziraat Yatırım
Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Şirket'in %100 iştiraki olan Oyak Beton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin, tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün halinde, Şirket tarafından, "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemiyle, devralınması işlemine ilişkin olarak SPK başvurusu onaylanmıştır.
Ziraat Yatırım
Türk Telekomünikasyon (TTKOM, Nötr):Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Citibank (Aracı Banka), JP Morgan (Kalkınma Finans Kurumu Temsilcisi) ve Societe Generale (Dokümantasyon Temsilcisi) arasında 189mn Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4,3 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2.62'dir.
J.P. Morgan Kalkınma Finansmanı Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kredi işlemi, "Yüksek" seviyeli kalkınma yoğunluğuna sahip ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 7 no'lu (makul fiyatlı ve temiz enerji), 9 no'lu (sanayi, yenilik ve altyapı) ve 12 no'lu (sorumlu tüketim ve üretim) hedeflerin gelişimine destek veren bir Kalkınma Finansmanı işlemi olarak vasıflandırılmıştır.
Ziraat Yatırım
Savunma: Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Tunus ile video konferans yoluyla gerçekleştirilen Savunma Sanayi İşbirliği Toplantısı'nda SSB koordinasyonunda 5 firmanın toplam 150mn USD tutarında ihracata imza attığını belirterek;"Tusaş'ın ANKA-S İHA'ları, BMC'nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank taşıyıcı gibi çeşitli araçları, Aselsan'ın elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetinde olacak" dedi.
Vergi: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre sigara ve tütün ürünlerinde maktu vergiler 2021'in ilk 6 ayı için sabit tutulurken, özel tüketim vergisi de %67'den %63 seviyesine indirildi. Kaynak: Bloomberght
Papilon Savunma-Güvenlik (PAPIL): Selfi-biyometrisi mobil platformu "See&Sign" mobil altyapı yazılımı destekli "See&Sign Biyometrik Kişi Takip Sistemi"ne ait toplamda 8,7mn TL+KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklife istinaden 3,2mn TL tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Ayrıca, Biyobarkod altyapı yazılımı destekli "Biyometrik Sağlıklı Cihaz Takip Sistemi"ne ait toplamda 7,1mnTL+KDV tutarlı yurtiçi yerleşik özel bir firmaya verilen teklife istinaden 2mn TL tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların yılsonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.
Ek olarak, Otomatik Balistik Tespit Sistemi'ne ait toplamda 185bin EUR tutarlı teklife istinaden 92,5bin EUR tutarlı avansın banka hesaplarına ulaşması ile sipariş onaylanmıştır. Siparişe konu teslimatların 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu satış ilgili ülkeye yapılan ilk ticari işlemdir.
Ziraat Yatırım
Söktaş Tekstil (SKTAS): %84 oranında bağlı ortaklığı Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'nin halka arz çalışmalarının başlatılması yönünde karar alındığı duyurulmuştu. Bu kapsamda dün bir aracı kurum ile Halka Arza Aracılık Sözleşmesi imzalanmıştır.
Ziraat Yatırım
Verusaturk GSYO (VERTU):Yazılım sektöründe faaliyet gösteren Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye tahsisli sermaye artışı yolu ile sermayenin %10'unu temsil eden toplam 2.333.500 adet pay için toplam 9mn TL bedel karşılığında %10 oranında ortak olunmuştur. Söz konusu sermaye artırımı sonrasında Probel Bilgisayar Yazılım Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesi 23,3mn TL olacaktır.
Ziraat Yatırım