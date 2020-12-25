Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/12/2020

Türk Telekomünikasyon (TTKOM, Nötr):Şirket ve bağlı ortaklıklarının yatırımlarının finansmanı amacıyla, Finnvera (Finlandiya resmi destekli ihracat finansman kuruluşu) sigortası kapsamında Şirket ile Citibank (Aracı Banka), JP Morgan (Kalkınma Finans Kurumu Temsilcisi) ve Societe Generale (Dokümantasyon Temsilcisi) arasında 189mn Dolar tutarında uzun vadeli bir kredi anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu kredinin nihai vadesi Eylül 2030 olup ortalama vadesi 4,3 yıldır. Kredinin yıllık faiz oranı 3m LIBOR + %0,70 olup, diğer peşin maliyetler ve sigorta primi dahil toplam maliyeti ise yıllık 3m LIBOR + %2.62'dir.



J.P. Morgan Kalkınma Finansmanı Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bu kredi işlemi, "Yüksek" seviyeli kalkınma yoğunluğuna sahip ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden 7 no'lu (makul fiyatlı ve temiz enerji), 9 no'lu (sanayi, yenilik ve altyapı) ve 12 no'lu (sorumlu tüketim ve üretim) hedeflerin gelişimine destek veren bir Kalkınma Finansmanı işlemi olarak vasıflandırılmıştır.

Ziraat Yatırım